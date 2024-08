Young Boys – Galatasaray 3:2 UEFA Champions League, Playoff-Hinspiel, Saison 24/25 21.08.2024

Die Young Boys schlagen Galatasaray im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation in einem spektakulären Spiel mit 3:2. Das sind die Noten der YB-Akteure.

Von Sandro Zappella, Bern Sandro Zappella

Bewertungsschlüssel 6 - Sackstark

5 - Gut

4 - Genügend

3 - Schwach

2 - Sehr schwach

1 - Unterirdisch Mehr anzeigen

Torhüter

Note der Redaktion: 4.5 Torhüter David von Ballmoos

Macht den Winkel nach einem langen Ball gegen Yilmaz wunderbar zu. Doch von Ballmoos verletzt sich wohl bei dieser Aktion und muss nach 31 Minuten verletzt raus.

Abwehr

Note der Redaktion: 4.5 Rechtsverteidiger Lewin Blum

Ist der defensivere der beiden Aussenverteidiger. Doch seine starke Flanke führt beinahe zu einem Treffer von Ganvoula. Wenig später ist es sein Pass zwischen die Linien, der beinahe zu einem YB-Treffer führt. Schlecht sieht Blum lediglich in der 47. Minute aus, als er sich von Aktürkoglu überlaufen lässt.

Note der Redaktion: 4.5 Innenverteidiger Mohamed Camara

Manchmal wirkt Camara etwas ungestüm, der eine oder andere Ball verspringt ihm leicht. Aber irgendwie hat der Innenverteidiger dann doch alles unter Kontrolle. Blockt mehrere gefährliche Schüsse mit Kopf oder Fuss. Nur beim 2:2 durch Batshuayi kriegt auch er kein Körperteil mehr dazwischen.

Note der Redaktion: 4.5 Innenverteidiger Banhie Zoukrou

Abgebrüht, wie er in der Startphase Mertens ins Leere laufen lässt. Diese Aktion scheint ihm Selbstvertrauen zu geben für das gesamte Spiel. Zoukrou zeigt ein fehlerloses Spiel und gewinnt viele Zweikämpfe.

Note der Redaktion: 5 Linksverteidiger Jaouen Hadjam

Schaltet sich immer wieder in den Angriff ein. Wie selbstbewusst er auftritt, zeigt sein Hackenpass auf Colley nach 28 Minuten – auch wenn der Ball nicht ganz ankommt. Hadjam wagt sich immer wieder nach vorne, nach 66 Minuten ist Schluss, er wird durch Noah Persson ersetzt.

Mittelfeld

Note der Redaktion: 5.5 Linkes Mittelfeld Joel Monteiro

Was für eine Partie von Joel Monteiro! Gleich zwei Mal behält er die Nerven und versenkt alleine vor Muslera. Es hätten sogar noch mehr Tore sein können, zwei weitere Topchancen vergibt Monteiro noch in der ersten Hälfte. Die zweite Halbzeit ist weniger auffällig, er wird nach 74 Minuten ausgewechselt.

Monteiro doppelt nach 21.08.2024

Note der Redaktion: 4.5 Zentrales Mittelfeld Sandro Lauper

Er läuft, kämpft und baut das Spiel von YB unermüdlich auf. Nach 30 Minuten unterbindet er einen Konter und sieht die Gelbe Karte. Danach agiert er in der Defensive etwas vorsichtiger.

Note der Redaktion: 4 Zentrales Mittelfeld Cheikh Niasse

Macht mit Lauper das Zentrum zu, am Ball ist er sicher. Auch er sieht noch in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Er lässt Batshuayi beim 1:2 nach einer Ecke ziehen und verschuldet damit das 1:2. Nach 73 Minuten hat er Feierabend.

Note der Redaktion: 5 Linkes Mittelfeld Ebrima Colley

Sein gutes Pressing steht am Ursprung des 1:0. Das Zusammenspiel mit Hadjam über links funktioniert immer wieder hervorragend. Colley ist aktiv, sorgt immer wieder für Gefahr und gewinnt auch mal Dribblings. In der 58. Minute macht er fast alles richtig, als er den Ball an den Innenpfosten schlenzt. Er hätte sich den Torerfolg verdient.

Sturm

Note der Redaktion: 5.5 Linker Stürmer Filip Ugrinic

Er antizipiert nach drei Minuten einen Prellball, nimmt das Leder mit der Sohle mit und legt schön in den Lauf von Torschütze Joel Monteiro. Wie er kurz vor der Pause mit der Hacke in den Lauf von Monteiro passt, ist weltklasse. Es passt zu seinem überragenden Auftritt, dass er den Penalty zum 3:2 eiskalt verwandelt.

Note der Redaktion: 5 Rechter Stürmer Silvere Ganvoula

Seine unfassbare Kopfballstärke ermöglicht es YB, mit gutem Gewissen immer wieder lange Bälle zu spielen und sich damit vom Gala-Pressing zu lösen. Dank seinem überragenden Kopfballspiel holt er sich auch den Assist zum 2:0 von Monteiro. Selbst vergibt er eine Chance zum 2:0 nach 42 Minuten. Macht in der 73. Minute Platz für Cedric Itten.

Eingewechselte Spieler

Note der Redaktion: 5 Torhüter Marvin Keller

Wird zwei Minuten nach seiner Einwechslung das erste Mal getestet und besteht diese Prüfung mit Bravour. In der 44. Minute mit einer Glanzparade gegen den Kopfball von Torreira. Dem 2:0 von YB geht ein Abstoss von ihm voraus. In der zweiten Halbzeit mit ein paar weiteren Paraden, bei beiden Gegentoren machtlos.

Keller mit erster Parade 21.08.2024

Note der Redaktion: Linksverteidiger Noah Persson

Kommt in der 67. Minute für Hadja. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: Stürmer Cedric Itten

Kommt nach 74 Minuten für Ganvoula. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: Rechtes Mittelfeld Meschack Elia

Kommt nach 74 Minuten für Doppeltorschütze Monteiro. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: Offensives Mittelfeld Darian Males

Kommt nach 74 Minuten für Niasse. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

