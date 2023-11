Young Boys – Roter Stern 2:0 Gruppenphase Champions League, 5. Spieltag 28.11.2023

YB feiert in der Champions League gegen Roter Stern einen grossen Sieg und zieht nach dem 2:0 in die Sechzehntelfinals der Europa League ein. Die Spieler in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel 6 - Sackstark

5 - Gut

4 - Genügend

3 - Schwach

2 - Sehr schwach

1 - Unterirdisch Mehr anzeigen

Torhüter

Note der Redaktion 5.5 Torhüter Anthony Racioppi

Verschuldet mit seinem Fehlpass beinahe ein frühes Gegentor, rettet dann aber stark. Auch in der Folge pariert er mehrmals hervorragend. Bleibt auch cool, als in der 24. Minute ein Belgrad-Stürmer alleine auf ihn zuläuft. Auch in der zweiten Halbzeit kann sich Racioppi mehrmals auszeichnen und hält YB die Null fest.

24. Minute: Racioppi rettet YB 28.11.2023

Abwehr

Note der Redaktion 5.5 Rechtsverteidiger Lewin Blum

Macht auf seiner Seite gegen vorne viel Druck. Herrlich, sein Treffer zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel lässt er sich einmal zu einfach abschütteln und hat Glück, dass der Gegenspieler nur den Pfosten trifft. Ansonsten aber ein Top-Auftritt.

Blum: «Ich bin gerade etwas überfordert» 28.11.2023

Note der Redaktion 5 Rechter Innenverteidiger Mohamed Ali Camara

Ohne Fehl und Tadel. Sackstark, wie er sich vor dem 2:0 durchsetzt und mustergültig für Blum auflegt.

Note der Redaktion 4.5 Linker Innenverteidiger Loris Benito

Mit seinem Abschluss erzwingt er in der 8. Minute das Eigentor und die frühe Führung der Berner. Leichtsinnig dann sein Ballverlust im Mittelfeld, der dem Gegner eine Top-Chance bringt. Insgesamt aber ein guter Auftritt.

8. Minute: YB geht nach Eigentor in Führung 28.11.2023

Note der Redaktion 4.5 Linksverteidiger Ulisses Garcia

In der zweiten Halbzeit viel aktiver als noch in der ersten. Schlägt eine mustergültige Flanke auf Nsame. Defensiv über weite Strecken solid, der eine oder andere Wackler schleicht sich ein.

Mittelfeld

Note der Redaktion 5 Defensiver Mittelfeldspieler Cheikh Niasse

Der Chef im Mittelfeld. Erobert viele Bälle, spielt einfach und schnörkellos. Der ruhende Pol in einer wirbligen Berner Mannschaft.

Note der Redaktion 4 Rechter Mittelfeldspieler Darian Males

An mehreren guten Offensivszenen beteiligt. Zur Pause wird er ausgewechselt. Offenbar plagten ihn Schmerzen am Fussgelenk.

Note der Redaktion 4 Linker Mittelfeldspieler Joël Monteiro

Bemüht und fleissig, auch in der Arbeit gegen den Ball. Für die Musik sorgen aber andere.

Note der Redaktion 5 Offensiver Mittelfeldspieler Filip Ugrinic

Sein Eckball steht am Ursprung des frühen Führungstreffers. Leitet mit seinen Power-Vorstössen mehrere gute YB-Angriffe ein.

Sturm

Note der Redaktion 4 Rechte Sturmspitze Meschack Elia

Wirbelt vorne wie gewohnt, auch wenn ihm nicht alles gelingen will. In den entscheidenden Momenten glücklos.

Note der Redaktion 4 Linke Sturmspitze Jean-Pierre Nsame

Nicht der Tag des sonst so eiskalten Vollstreckers. Bringt sich mehrmals gut in Position, hat aber kein Glück im Abschluss.

Eingewechselte Spieler

Note der Redaktion 4 Ab 46. Minute für Males Ebrima Colley

Fügt sich gut ein, feuert schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff einen Schuss ab. Danach ist kaum mehr etwas zu sehen vom 23-Jährigen.

Note der Redaktion - Ab 74. Minute für Nsame Silvere Ganvoula

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion - Ab 74. Minute für Monteiro Miguel Chaiwa

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.