Reif ärgert sich über Müller: «Ich kann diesen Müll nicht mehr hören»

PWaldner

Also mir gefällt hier die Reaktion von Müller weitaus besser als die Kritik der "Experten" in ihren gemütlichen Bürosesseln. Es ist kein "Gelaber", wenn ein Führungsspieler demonstriert, dass er bereit ist zu kämpfen und seine Mitspieler dazu motivieren will; und was versteht man denn in so einer Situation unter "Mannhaftigkeit"? Doch nicht etwa in der Ecke stehen und sich schämen?