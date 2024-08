Midtjylland-Profi Kristoffer Olsson ist auf dem Weg der Besserung. Bild: Imago

Für Midtjylland geht es am Mittwoch im Playoff-Rückspiel um Millionen. Noch viel wertvoller ist allerdings die Meldung, dass Profi Kristoffer Olsson am Montag einen weiteren Schritt zurück in sein normales Leben machte.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schwedische Nationalspieler Kristoffer Olsson musste im Februar für längere Zeit künstlich beatmet werden.

Untersuchungen ergaben, dass sich durch eine seltene Entzündung der Blutgefässe mehrere Blutgerinnsel im Gehirn gebildet hatten.

Am Montag postet Olsson ein Bild von sich auf Instagram und verkündet die frohe Botschaft, dass er nach sechs Monaten wieder zu Hause ist.

Sein Verein, der dänische Meister Midtjylland, spielt am Mittwoch um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Slovan Bratislava kämpft der dänische Meister Midtjylland auswärts um den Einzug in die Ligaphase der Champions League. Dass es im Leben Wichtigeres gibt als Fussball, das zeigt die Geschichte von Midtjylland-Profi Kristoffer Olsson.

Und so gibt es schon vor der Partie einen Gewinner: Den 47-fachen schwedischen Nationalspieler Kristoffer Olsson. Er postet am Montag ein Bild von sich mit zwei Koffern und einer Tasche. Aber nicht, weil er mit seinem Team in der slowakischen Hauptstadt nach den Sternen greift, sondern weil er nach sechs Monaten wieder zu Hause angekommen ist. «6 Monate später bin ich zurück daheim ❤️», schreibt er zu seinem Bild, auf dem er lächelnd vor einem Hauseingang steht.

Schwere Hirnerkrankung setzte Olsson ausser Gefecht

Der 29-Jährige hatte Ende Februar zu Hause sein Bewusstsein verloren und wurde deshalb ins Universitätsspital in Aarhus gebracht, wo er längere Zeit künstlich beatmet werden musste. Untersuchungen ergaben, dass sich durch eine seltene Entzündung der Blutgefässe mehrere Blutgerinnsel im Gehirn des damals 28-Jährigen gebildet hatten.

Zwei Monate nach seinem häuslichen Zusammenbruch meldete sein Klub, dass Olsson «grosse Fortschritte» mache. Seit seiner Verlegung in eine Rehabilitationsklinik für neurologische Störungen habe der Spieler «sowohl motorische als auch verbale Fähigkeiten» wiedererlangt. Der Klub sprach damals von einer «beachtlichen» Entwicklung und erklärte: «Mittlerweile trainiert er aktiv dafür, wieder gehen zu können und kann schon wieder selbstständig essen.»

Midtjyllands Geschäftsführer Claus Steinlein meinte damals: «Es ist atemberaubend, Kristoffers Kampf gegen die Krankheit mitzuerleben. Seine positive Einstellung, sein Kampfgeist und sein unermüdlicher Siegeswille inspirieren uns alle.» Ende Mai feierte er dann mit seinen Teamkollegen den Meistertitel, noch immer sichtlich gezeichnet von den gesundheitlichen Problemen.

Kristoffer Olsson bei der Meisterfeier seines Arbeitgebers Midtjylland. Bild: Imago

Dass Olsson nun wieder zu Hause ist, das dürfte dem Team für das Rückspiel gegen Bratislava einen zusätzlichen Boost verleihen. Und wenn es am Ende mit dem Einzug in die Champions League doch nicht klappt, dann wissen ganz besonders die Spieler von Midtjylland, dass das kein Weltuntergang ist.

blue Sport überträgt das Playoff-Rückspiel live, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Die Highlights vom Hinspiel