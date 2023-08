René Weiler hat sein Team optimal auf den Gegner eingestellt. Keystone

Allen Rückschlägen zum Trotz erringt Servette in der Champions-League-Quali gegen Genk einen historischen Sieg. Trainer René Weiler könnte nicht stolzer auf seine Mannschaft sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz eines frühen Platzverweises für Enzo Crivelli und zweimaligen Rückstands hat Servette einen historischen Sieg gegen Genk in der Champions-League-Qualifikation errungen.

Mit dem Sieg zieht Servette in die dritte Runde der Champions-League-Quali ein und sichert sich mindestens einen Platz in der Europa League. Sie treffen als Nächstes auf die Glasgow Rangers.

Trainer René Weiler lobt die Solidarität und das Können seiner Mannschaft, betont, wie stolz er auf das Team ist, und stellt das Kollektiv über Einzelstars. Mehr anzeigen

Als Enzo Crivelli am Mittwochabend schon nach drei Minuten vom Platz fliegt, sieht es ganz düster aus für Servette im Rückspiel der Champions-League-Quali gegen Genk. Doch die Genfer liessen sich deshalb nicht unterkriegen. Sie kämpften und ackerten, und das sogar über 120 Minuten, nachdem sie die Partie zuvor zwei Mal nach einem Rückstand wieder ausgeglichen haben.

Im Penaltyschiessen zeigte das Team von René Weiler dann keine Nerven. Alle vier Schützen treffen vom Punkt, während die Belgier zwei Mal das Gehäuse von Joël Mall verfehlen.

Nächster Coup auch gegen die Rangers?

Das Servette-Märchen war damit perfekt. Die Genfer ziehen in die dritte Runde der Champions-League-Quali ein, wo sie als Nächstes auf die Glasgow Rangers treffen. Viel wichtiger ist aber, dass sie mit dem Sieg gegen Genk mindestens in der Europa League antreten werden.

Gross war die Erleichterung deshalb auch bei Trainer René Weiler. «Was wir für uns und auch für den Schweizer Fussball geschafft haben, ist fantastisch», sagt er gegenüber SRF. «Ich kann der Mannschaft nur ein grosses Kompliment aussprechen. Sie hat brutal solidarisch diesen Sieg errungen. Ich bin glücklich und freue mich für die Mannschaft, die viele Menschen mega stolz gemacht hat.»

Der Sieg von Servette über Genk in der Champions League ist ein Meilenstein in der Geschichte des Klubs und ein Testament für das Können von René Weiler. Der frühe Platzverweis der Genfer hätte ein Hindernis sein können, aber Weilers schnelle Reaktion und taktische Brillanz führten das Team zum Sieg. In einer Welt, in der die Schlagzeilen oft von Superstars dominiert werden, hat Weiler gezeigt, dass der wahre Star das Team ist. Und in dieser Nacht war Servette das strahlendste Team von allen.