Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Die Champions League findet ab dieser Saison im neuen Modus statt. Doch was verändert sich überhaupt? blue Sport liefert den Überblick.

So funktioniert der neue Modus der Champions League 36 Teams sind Teil des neuen Modus der Champions League.

In einer sogenannten Ligaphase, bestehend aus acht Spielen pro Team, sind alle 36 Klubs in einer Tabelle aufgeführt.

Die acht Spiele in der Ligaphase finden gegen unterschiedliche Gegner statt.

Die Top 8 aus der Ligaphase steht in den Achtelfinals.

Die restlichen Achtelfinal-Plätze werden in Knockout-Playoffs vergeben. Ein Team von Rang 9 bis 16 trifft auf ein Team von Rang 17 bis 24. Hin- und Rückspiel entscheiden über das Weiterkommen.

Die Verlierer der Knockout-Playoffs und Klubs der Ränge 25 bis 36 scheiden aus der Champions League aus. Ein Ticket für die Europa League gibt es nicht.

Ab den Achtelfinals geht es im bekannten Turnier-Modus weiter. Hin- und Rückspiel zwischen zweier Teams bis und mit Halbfinals. Der Champions-League-Sieger wird in einem Final-Spiel gekürt. Mehr anzeigen

Die Champions League kommt ab dieser Saison in einem neuen Gewand daher. Die Gruppenphase mit 32 Teams ist Geschichte. Neu findet eine Ligaphase mit 36 Teams statt.

In der sogenannten Ligaphase bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und sowie vier Auswärtsspiele.

Top 8 fix in Achtelfinals – letzte Plätze in den Knockout-Playoffs vergeben

Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.

In den Playoffs trifft ein Klub auf den Plätzen 9 bis 16 auf einen Klub der Plätze 17 bis 24. Es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Das Heimrecht für das Rückspiel liegt beim besseren Team der Ligaphase. Die Sieger der Knockout-Playoffs qualifizieren sich für die Achtelfinals und treffen auf eines der besten acht Teams der Ligaphase. Für die Playoff-Verlierer, wie für Teams der Ränge 25 bis 36, ist die Europa-Reise vorbei. Ein Ticket für die Europa League gibt es nicht.

Turnier-Modus mit Hin- und Rückspiel ab Achtelfinal

Ab dem Achtelfinal geht es im bekannten Turnier-Modus weiter. Hin- und Rückspiel zweier Teams, bis im Final die letzten zwei verbleibenden Teams in einem Spiel um den Henkelpott kämpfen. Der Final findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Der Turnierbaum ist so festgelegt, dass die zwei besten Teams der Ligaphase frühestens im Final aufeinandertreffen. Ein Duell der Top 4 ist ab den Halbfinals möglich.

Die Daten der Champions League 24/25 Spieltag 1 : 17. - 19. September

Spieltag 2 : 1./2. Oktober

Spieltag 3 : 22./23. Oktober

Spieltag 4 : 5./6. November

Spieltag 5 : 26./27. November

Spieltag 6 : 10./11. Dezember

Spieltrag 7 : 21./22. Januar

Spieltag 8 : 29. Januar

Knockout Playoffs : 11./12. Februar (Hinspiel) // 18./19. Februar (Rückspiel)

Auslosung Achtelfinals: 21. Februar Mehr anzeigen

