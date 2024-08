Galatasaray abschiessen, Zunge raus: Der neue YB-Flügelblitz Alan Virginius. Bild: Keystone

Virginius katapultiert sich mit seinem Joker-Tor in Istanbul ins Rampenlicht. Hier verrät YB-Chefscout Stéphane Chapuisat, dass er den Franzosen schon vor Jahren holen wollte, dieser damals aber noch zu teuer war.

YB-Chefscout Stéphane Chapuisat sagt gegenüber blue News, dass er den Franzosen schon vor Jahren holen wollte, dieser damals aber noch zu teuer war.

Und wie tickt Virginius? «Zurückhaltend, ruhig, fast ein wenig scheu», sagt Chapuisat. Auf dem Platz falle er mehr auf. Mehr anzeigen

YB-Matchwinner in Istanbul? Alan Virginius, 21-jähriger Leihspieler von Lille. Herrlich seine Ballannahme, herrlich wie er seinen Gegenspieler abschüttelt, herrlich sein Abschluss. Flink, schnell, trickreich und effizient.

Aus dem Nichts knipst er sich an diesem Dienstagabend ins Rampenlicht, schiesst mit seinem Treffer YB in die Champions League. Erst vor drei Wochen aus Frankreich nach Bern gekommen, ist der Wirbelwind bis vor dem Knüller in der Türkei erst den hartgesottensten YB-Fans ein Begriff.

Denn sein erster Auftritt im YB-Dress kriegt quasi keiner mit, obwohl der Franzose gleich dreifach trifft. Am 17. August standen im Cup die Walliser Amateure des FC Printse-Nendaz gegenüber, am Ende hiess es 10:0.

Chapuisat: «Wir wollten Virginius schon vor Jahren holen»

Virginus hat bereits 4 Tore nach 2 Spielen im YB-Dress erzielt. Wie kam der ehemalige französische U-Nationalspieler zu YB? YB-Chefscout Stéphane Chapuisat zu blue Sport: «Ich kenne Alan schon länger. Wir hatten ihn schon vor ein paar Jahren auf dem Radar, als er noch bei Sochaux spielte.» Damals konnten die Berner finanziell nicht mithalten, Virginius wechselte im Sommer 2022 zu Lille.

In diesem Sommer hat sich die Ausgangslage geändert. Virginius stand letzte Saison bei Lille jeweils kaum im Aufgebot, liess sich im Winter zu Clermont Foot 63 ausleihen. Vor ein paar Wochen nun zu YB. Chapuisat: «Er will seine Karriere neu lancieren. Super, dass es nun geklappt hat.»

YB-Chefscout Stéphane Chapuisat. Bild: Keystone

Und für den Fall, dass Virginius so weiter trifft, hat YB vorgesorgt. Mit Lille hat man eine Kaufoption für das Offensivtalent ausgehandelt. Und wie tickt der Torschütze von Istanbul neben dem Platz? «Zurückhaltend, ruhig, fast ein wenig scheu», sagt Chapuisat, «auf dem Platz fällt er mehr auf».

So wie Chapuisat das neue YB-Juwel beschreibt, wurde der ehemalige Weltklasse-Stürmer selbst gerne beschrieben ...