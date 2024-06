Ottmar Hitzfeld über Toni Kroos: «Ein Märchen, was er erlebt hat» 28.05.2024

Toni Kroos steht vor dem letzten Spiel auf Klubebene. Mit Real Madrid trifft er im Finale der Champions League auf Borussia Dortmund. Hitzfeld spricht im Fussball-Talk Heimspiel über seinen ehemaligen Spieler.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Toni Kroos beendet seine Karriere nach der EM. Mit Real Madrid hat er noch ein Spiel übrig.

«Ein Märchen, was er erlebt hat», sagt Ottmar Hitzfeld im Fussball-Talk Heimspiel über die Karriere von Toni Kroos.

Kroos gab 2007 bei Bayern München sein Profi-Debüt. Der damalige Trainer: Ottmar Hitzfeld. Er habe schon dort das Talent von Kroos gesehen. Mehr anzeigen

Toni Kroos steht beim Champions-League-Final gegen Borussia Dortmund das letzte Mal für Real Madrid auf dem Platz. Nach der Fussball-EM hängt der Mittelfeldregisseur seine Fussballschuhe an den Nagel.

«Ein Märchen, was er erlebt hat», sagt Ottmar Hitzfeld zu seinem ehemaligen Spieler. Unter Hitzfeld gab Kroos 2007 als 17-Jähriger sein Debüt, 19 weitere Spiele folgten. «Ich habe schon dort das Talent gesehen.» Damals habe Hitzfeld Kroos auf der Seite spielen lassen, weil Bayern im Zentrum noch stärkere Spieler hatte.

2014 wechselte Kroos zu Real Madrid. «Man glaubte nicht, dass er eine Weltkarriere starten kann», sagt Hitzfeld über den damaligen Wechsel zu den Königlichen. «Er hatte die Fähigkeiten, aber bei Real Madrid gibt es auch immer einen riesigen Konkurrenzkampf.»

Kroos stellte sich diesem Konkurrenzkampf und verlässt Real Madrid als vierfacher Champions-League-Sieger. Obschon am Samstagabend gar ein fünfter Henkelpott in die Sammlung von Kroos während seiner Zeit in Spanien dazu kommen könnte. Anpfiff ist um 21 Uhr.

