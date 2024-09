YB-Youngster Virginius: «Auf dem Platz bin ich ein anderer Mensch» Mit Alan Virginius hat YB einen Spieler verpflichtet, der den Bernern dereinst Millionen in die Kassen spülen könnte. In den Champions-League-Playoffs und im Cup hat der 21-Jährige bereits Ausrufezeichen gesetzt. Doch wie tickt der junge Franzose? 16.09.2024

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alan Virginius wechselte im Sommer von Lille zu YB, um seiner noch jungen Karriere neues Leben einzuhauchen.

Der 21-Jährige hat in seinen ersten vier Spielen für YB fünf Tore erzielt, darunter der 1:0-Siegtreffer im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray Istanbul.

Für ihn gehe mit der Teilnahme an der Champions League ein Traum in Erfüllung. Mit YB will er aber nicht nur mitspielen, sondern die Grossen ärgern. Am Dienstag (18.45 Uhr) gibt es gegen Aston Villa die erste Möglichkeit dazu.

Am 3. August vermeldet YB den Zuzug von Alan Virginius, der leihweise für eine Saison vom Ligue-1-Spitzenklub LOSC Lille zu den Bernern stösst. Vielleicht auch für länger, denn YB hat sich eine Kaufoption für die definitive Übernahme gesichert.

Virginius ist in der Offensive polyvalent einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters einiges an Erfahrung mit. Er wurde bei Sochaux ausgebildet und schaffte dort bereits 2020 den Sprung in die erste Mannschaft. Vor zwei Jahren folgte der Wechsel zu Lille, wo er 2022/23 18 Spiele für die 1. Mannschaft bestritt. Im letzten Jahr kam der 23-fache Nachwuchs-Nationalspieler Frankreichs (U16 bis U20) bei Lille aber nur noch zwei Mal in der Liga und drei Mal in der Conference League zum Einsatz, ehe er im letzten Winter an Clermont Foot verliehen wurde.

Dort hat sich Virginius einen Stammplatz erkämpft und in 14 Liga-Spielen drei Assists geliefert. Den Abstieg in die Ligue 2 konnte das Talent aber nicht verhindern und so suchte er im Sommer eine neue Herausforderung. Bei YB will Virginius seiner noch jungen Karriere neues Leben einhauchen.

Und bereits jetzt kann man sagen, dass er auf einem guten Weg ist, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. In den Champions-League-Playoffs erzielte er im Rückspiel bei Galatasaray Istanbul den 1:0-Siegtreffer. Virginius erinnert sich im Gespräch mit blue Sport, dass er nach dem Zuspiel von Cedric Itten seine Schnelligkeit habe ausspielen können. «Danach habe ich die Nerven behalten und das hat sich ausbezahlt.»

Vier Tage später wurde er gegen Lausanne-Sport zur Pause eingewechselt, blieb bei seinem Super-League-Debüt allerdings ohne Skorerpunkt. Ganz anders sah das bei seinem allerersten Einsatz im YB-Dress aus, als er im Cup auf dem Weg zum 10:0-Sieg gegen FC Printse-Nendaz drei Tore erzielte. Am vergangenen Wochenende traf er beim 4:2-Sieg im Cup gegen Vevey in der 30. Minute zum 1:0. Vier Spiele, fünf Tore, das lässt sich sehen.

«Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung»

Virginius ist kein Mann der grossen Töne, doch auf dem Platz lässt er schon mal sein Temperament aufblitzen. So geschehen in Istanbul als er für seinen Torjubel verwarnt wurde. «Auf dem Platz bin ich ein anderer Mensch. Ich denke, das sind viele Spieler. Die gegnerischen Fans fühlten sich vom Jubel provoziert, aber ich habe mit den YB-Fans weiter oben gefeiert. Der Schiedsrichter hat mir wegen dieser Aktion dann zu Unrecht die Gelbe Karte gezeigt», findet der Offensivspieler.

Virginius hat zwar schon internationale Spiele bestritten, allerdings noch nicht auf höchster Stufe. «Jeder Spieler träumt davon, in der Champions League zu spielen. Für mich geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung.» Am meisten freue er sich auf die grossen Mannschaften, denn die gebe es nur in der Champions League. «Das gibt uns die Möglichkeit, grosse Spiele zu bestreiten», sagt Virginius.

YB empfängt zum Auftakt Aston Villa

Der junge Franzose will mit YB aber mehr als nur dabei sein. «Man muss sich immer neue Ziele und keine Grenzen setzen. Mit jedem erreichten Ziel gibt es wieder ein neues. Wir gehen bis zum Äussersten, alles ist möglich. Wenn wir an uns glauben und so spielen wie gegen Galatasaray, gibt es keinen Grund, dass wir nicht Grosses erreichen können.»

Die erste Chance, ein dickes Ausrufezeichen zu setzen, gibt es bereits am Dienstag. YB empfängt in der Königsklasse zum Auftakt Aston Villa, das mit drei Siegen aus vier Spielen gut in die neue Saison gestartet ist.

