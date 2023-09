Simons zum Duell mit YB: «Ich bekomme Gänsehaut, aber das wird ein hartes Spiel» RB-Youngster Xavi Simons im Interview vor der Champions-League-Spiele gegen die Young Boys. 18.09.2023

In der Bundesliga ist Xavi Simons bereits der Shooting-Star der Saison. Am Dienstag spielt der 20-Jährige erstmals in der Champions League – gegen die Young Boys.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB trifft zum Champions-League-Auftakt am Dienstag auf Leipzig.

Viele Augen werden auf Xavi Simons gerichtet sein. Der 20-Jährige, der leihweise von PSG kam, hat bei RB voll eingeschlagen.

Von Trainer Marco Rose wird Simons in den höchsten Tönen gelobt. Der Niederländer freut sich riesig auf sein Königsklassen-Debüt. Mehr anzeigen

Vor seiner Premiere in der Champions League hat sein Trainer Marco Rose Xavi Simons eine Schlüsselrolle zugesprochen und eine grosse Zukunft prophezeit.

«Er ist einfach ein hervorragender Spieler mit aussergewöhnlicher Qualität und mit Perspektive, weil er noch jung ist. Mit mehr Spielen in den Beinen und mehr Erfahrung wird das Paket noch kompletter», sagt Rose über den 20 Jahre alten Niederländer.

Simons hat in bisher vier Spielen drei Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Am Dienstag (18.45 Uhr live auf blue Sport) soll er in der Champions League bei YB eine tragende Rolle übernehmen.

«Ein geiler Junge»

In der Königsklasse hat Simons allerdings noch nie gespielt. Bei seinem Stammclub Paris Saint-Germain, Leipzig hat ihn für eine Saison ausgeliehen, stand der Offensivspieler im Achtelfinale der Saison 2021/22 zweimal ohne Einsatz im Kader. Für Rose stellt das keinerlei Problem dar. «Sein Profil ist aussergewöhnlich. Er ist nie zufrieden, er will immer mehr. Er ist schon ein geiler Junge», so der Coach.

Xavi Simons ist der Überflieger bei RB Leipzig. Keystone

Zudem zählt Simons zu den Spielern, die aus der Jugendzeit Kunstrasen gewohnt sind. Im Berner Wankdorfstadion muss Leipzig auf dem ungewohnten Untergrund spielen. Die Sachsen haben zur Vorbereitung am Sonntagvormittag bereits auf Kunstrasen trainiert.

«Es wird ein hartes Spiel», ist sich der Youngster sicher. Die Vorfreude ist aber riesig: «Es ist die Champions League, ich bekomme schon Gänsehaut. Wir werden es geniessen und ich hoffe, dass wir gewinnen.»