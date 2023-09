4 Welche Schweizer sind dabei?

Mit den Young Boys ist dieses Jahr ein Schweizer Team vertreten. Die Berner treffen in Gruppe G auf Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad. Zum Auftakt bekommt es YB am Dienstag (18.45 Uhr, live auf blue Sport) mit Leipzig zu tun.

Das halbe Dutzend Schweizer, das für ausländische Klubs die Champions League bestreitet, hat auf diesem Niveau schon Erfahrung: Manuel Akanji strebt mit Manchester City die erfolgreiche Titelverteidigung an, Yann Sommer wird in den kommenden Wochen die 40-Spiele-Marke in der Königsklasse mit Inter Mailand knacken, und Djibril Sow ist nach YB und der Eintracht Frankfurt diesmal mit dem FC Sevilla dabei.

Gregor Kobel mit Dortmund, Noah Okafor mit der AC Milan und Fabian Schär mit Newcastle werden sich in der Vorrunde gegenüberstehen. Die drei Teams bilden zusammen mit Paris Saint-Germain die nicht nur aus Schweizer Sicht interessante Gruppe F. Am Dienstag um 18.45 Uhr empfängt der bei Milan noch nicht als Stammspieler gesetzte Okafor das mit Schär verteidigende Newcastle. Gregor Kobel steht mit Dortmund auswärts gegen Kylian Mbappé und Co. im Einsatz.