Zubi: «Finde die Konstellation bei den YB-Goalies nicht gut» blue Sport Experte Pascal 'Zubi? Zuberbühler findet die Goalie-Konstellation bei YB zwischen Captain David von Ballmoos und dem aufstrebenden Marvin Keller nicht ideal. 01.10.2024

In der Champions League durfte bei den Young Boys gegen Barcelona Marvin Keller das Tor hüten, während die etatmässige Nummer 1 David von Ballmoos zuschauen musste. blue Sport Experte Zubi hat keine Freude an der Goalie-Konstellation in Bern.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

In der zweiten Runde der Champions League traf YB auf den Gegner mit dem grössten Namen: FC Barcelona. Gegen den Weltklub aus Katalonien setzte Trainer Patrick Rahmen überraschenderweise nicht etwa auf David von Ballmoos, sondern auf Marvin Keller. Dabei verlängerte der 29-jährige Captain erst kürzlich seinen im Juni 2025 auslaufenden Vertrag um zwei Saisons bis Sommer 2027 – mit der Option, noch ein weiteres Jahr in Bern zu bleiben.

Auf der anderen Seite hat der 22-jährige Keller mit seinen beiden Einsätzen gegen Galatasaray massgeblich zur erfolgreichen Qualifikation für die Königsklasse beigetragen. Die nominelle Nummer eins von Ballmoos verletzte sich im ersten Spiel gegen die Türken nach einer halben Stunde.

Doch die Euphorie, sich gegen Topstars zu duellieren, war am Dienstagabend bei Keller wohl schnell verflogen. Nach gerade acht Minuten musste er zum ersten Mal den Ball aus dem Netz fischen. Zur Pause lag man mit drei Toren zurück, am Ende kassierte YB fünf Stück.

«Wir erwarteten natürlich einen schwierigen Match gegen einen Top-Gegner. Ich finde es schade, dass wir nachher drei Standard-Goals bekommen haben. Auf diesem Level wird das natürlich schnell bestraft», zeigt sich Keller im Interview mit blue Sport frustriert.

Marvin Keller: «Auf diesem Level wird das schnell bestraft» Marvin Keller nach der 0:5-Niederlage der Berner Young Boys in Barcelona. 01.10.2024

Sutter kann Rahmen-Entscheid für Keller nachvollziehen

Für Alain Sutter ist jedoch die Barça-Belohnung für Keller «das beste Spiel, bei dem er dabei sein kann», wie er im Studio zur Pause festhält. Keller habe nichts zu verlieren, so der ehemalige Nati-Star und ergänzt: «Du kannst dich und deine Qualitäten zeigen.» Viel schlimmer sei es hingegen, als haushoher Favorit eine Partie bestreiten zu müssen, bei der es am Ende auf eine oder zwei Szenen hinauslaufe. Deshalb versteht Sutter auch die Massnahme von Rahmen, Keller für dieses Spiel zu bringen.

Keller trug in der Tat an den Gegentoren keine Mitschuld und hat nach seinem Auftritt sicher weiter Blut geleckt. Auf die Frage angesprochen, ob er wieder das eine oder andere Mal den Vorzug bekommen werde, meint er: «Das weiss ich nicht, ich hoffe es. Aber das werden wir anschauen und wenn ich spiele, dann will ich bereit sein.»

Zuberbühler: «Gefährliche Situation für Rahmen»

Keine Freude an der ganzen Konstellation bei den YB-Goalies hat blue Sport Experte Pascal 'Zubi' Zuberbühler, wie er bereits vor dem Kracher gegen Barcelona festhält. «Ich bin nicht zufrieden mit der Philosophie von YB, vor der Saison Keller als Backup für von Ballmoos zurückzuholen.»

Zubi über die Ausgangslage: «Sie haben zwei Top-Goalies. Marvin Keller ist absolut auf dem aufsteigenden Ast. Er hatte in Winterthur zuvor eine wunderbare Saison, wo Patrick Rahmen noch sein Trainer war.»

Jetzt sei Rahmen Coach bei YB. «Das ist für mich eine Konstellation, die ich nicht gut finde», so der frühere Nati-Keeper. Wie man nun mit den beiden Torhütern umgehe, sei auch eine gefährliche Situation für Rahmen selbst. Zubis Fazit: «Ich will nicht in der Haut von Patrick Rahmen stecken. Das ist eine sehr schwierige Situation.»

«Vielleicht kann Rahmen auch die Variante im Kopf haben, dass Marvin jetzt alle Champions-League-Spiele spielen wird». Ob von Ballmoos dann aber happy damit sei, das bezweifelt Zubi.

Am Sonntag muss YB in Basel ran. Dann heissen die Spieler nicht mehr Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Raphinha, sondern Shaqiri, Traoré und Ajeti. Das Tor hüten wird gemäss Informationen von blue Sport wieder David von Ballmoos.

FC Basel 1893 - BSC Young Boys So 06.10. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4T 2h 48min 27sek

Videos zu Barça-YB

Barcelona – Young Boys 5:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

Hansi Flick: «Wir hatten ab und zu ein wenig Glück, aber ich bin sehr zufrieden» Hansi Flick nach dem Erfolg gegen die Young Boys im Interview mit blue Sport. 02.10.2024

Rahmen: «Ärgerlich, dass wir drei Standard-Tore erhalten» YB-Trainer Patrick Rahmen nach dem 0:5 in Barcelona im Interview bei blue Sport. 01.10.2024

Lauper: «Wir haben uns diese 90 Minuten ganz anders vorgestellt» YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper nach der 0:5-Niederlage der Berner gegen Barcelona. 01.10.2024