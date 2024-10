Alex Frei über St.Gallen-Pleite: «Das gibt mir zu denken» Der FC St.Gallen hält mit der AC Fiorentina gut mit, muss sich am Ende aber doch mit 2:4 zu schlagen geben. blue Sport Experte Alex Frei ist nicht restlos zufrieden mit dem Auftritt der Ostschweizer. 24.10.2024

Der FC St.Gallen hält mit der AC Fiorentina gut mit, muss sich am Ende aber doch mit 2:4 geschlagen geben. blue Sport Experte Alex Frei ist nicht restlos zufrieden mit dem Auftritt der Ostschweizer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCSG-Coach Enrico Maassen ist trotz der Niederlage des FC St.Gallen gegen die AC Fiorentina zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

blue Sport Experte Alex Frei hätte sich gewünscht, dass die Espen etwas mehr Wert auf die Defensive legen.

«Bei allem Respekt, vielleicht solltest du mal schauen, dass du keine Gegentore kriegst, wenn du mal Punkte holen willst», sagt Frei. Mehr anzeigen

St.Gallen verliert auch sein zweites Spiel in der Conference League, ist nach dem 2:4 gegen Fiorentina aber viel besser gelaunt als noch beim 2:6 zum Auftakt bei Cercle Brügge.

«Ich bin sehr einverstanden mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Mit viel Energie, Mut, Freude, Intensität, genau das haben wir uns vorgenommen», sagt FCSG-Trainer Enrico Maassen nach dem Spiel zu blue Sport. Klar sei auch ein gewisser Ärger da, weil man die Gegentore etwas gar einfach kassiert habe. «Am Ende überwiegt aber das positive Gefühl», so Maassen.

Maassen: «Das Positive überwiegt» 24.10.2024

Zehn Gegentore in zwei Spielen für St.Gallen

Ähnlich klang das schon am Mittwochabend nach der 0:1-Niederlage der Young Boys gegen Inter Mailand in der Champions League: Die gute Leistung tröstete über die nächste Pleite hinweg. Alex Frei hebt im Studio bei blue Sport den Mahnfinger: «Ich bin einverstanden, St.Gallen hat einen super Match gemacht. YB am Mittwoch auch. Aber Fakt ist: St.Gallen und YB haben in fünf Spielen 19 Gegentore kassiert.»

Der Nati-Rekordtorschütze würde sich wünschen, dass die Schweizer im Europacup etwas mehr auf die Defensive achten würden. «Bei allem Respekt, vielleicht solltest du mal schauen, dass du keine Gegentore kriegst, wenn du mal Punkte holen willst», so der 45-Jährige.

Mannschaft zu offensiv eingestellt?

Immer nur ehrenvoll verlieren und sagen, wie gut man gespielt hat, mache auf lange Sicht schliesslich auch keinen Spass. Frei: «Dann spiele ich lieber einmal dreckig und gewinne 1:0, das bringt mehr für die Entwicklung.»

Auch Dennis Hediger ist der Ansicht, der FCSG müsse womöglich etwas von seiner offensiven Spielidee wegkommen und versuchen, defensiver zu stehen. «Wenn der Gegner so stark ist, wirst du schnell bestraft, weil du im Pressing oft zu spät bist. Dann kriegt Fiorentina die Aussenspieler frei, und die können den Unterschied ausmachen. Wenn du die alleine lässt, schlägt es meistens ein», meint der blue Sport Experte.

St.Gallen – Fiorentina 2:4 UEFA Conference League // Matchday 2 // Saison 24/25 24.10.2024

«Fiorentina ist nicht Inter oder Juve»

Alex Frei kann Enrico Maassen zwar verstehen, dass er seiner Spielphilosophie treu bleiben will. «Aber es ist naiv zu glauben, dass du deinen Spielstil immer und überall durchziehen kannst.»

Dass man sich am Ende mit einer ehrenvollen Niederlage zufriedengibt, kann sich Frei auch nicht wirklich erklären. Fiorentina sei zwar eine gute Mannschaft, «aber sie sind nicht Napoli, Inter, Milan oder Juventus. Sie sind nicht das absolute Highlight der Serie A.»

Schliesslich hätten die Ostschweizer phasenweise durchaus die Möglichkeit gehabt, etwas zu holen. Frei: «Man ist nahe dran, aber am Ende reicht es dann doch nicht. Das gibt mir zu denken.»

Görtler: «Es hat unheimlich Spass gemacht» 24.10.2024