Von den deutschen Medien überhart kritisiert: Yann Sommer.

Hinter unserem Törchen 21 versteckt sich ein Mann, der normalerweise ein Fussball-Törchen hütet. Es ist Yann Sommer, der ein aufregendes Jahr hinter sich hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer wechselt im Januar 2023 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München und soll dort den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer ersetzen.

In München hat der Schweizer National-Torhüter einen schwierigen Stand. Sommer wird von den deutschen Medien und Experten regelmässig und überhart kritisiert.

Im August zieht Yann Sommer zu Inter Mailand weiter. In Norditalien lebt sich der Schweizer sofort gut ein und kann mit hervorragenden Leistungen überzeugen.

Murat Yakin verrät bei blue Sport noch im Dezember 2023: Yann Sommer wird an der EM 2024 das Schweizer Tor hüten.

Vor einem Jahr war Yann Sommer noch Torhüter bei Borussia Mönchengladbach. Es klingt unglaublich weit weg. Das Jahr von Yann Sommer verlief nämlich äusserst turbulent. Der Schweizer Nati-Goalie hatte auch schwere Zeiten – doch das Jahr 2023 nimmt für Sommer ein Happy End. Wir lassen das aufregende Jahr des Torhüters nochmals Revue passieren.

Der Wechsel zum FC Bayern München

Am 19. Januar 2023 wird der Transfer von Yann Sommer zu Bayern München offiziell verkündet. Zuvor war bereits wochenlang über einen möglichen Wechsel des Torhüters spekuliert worden. Sommer ersetzt in München Stammtorhüter Manuel Neuer, der sich im Dezember 2022 bei einem Ski-Unfall das Bein gebrochen hat. Bayern überweist 9 Millionen Euro für die Dienste des Schweizers nach Mönchengladbach, Sommer unterschreibt in München bis ins Jahr 2025.

Der Patzer gegen PSG

Den ersten grossen Auftritt im Tor von Bayern München hat Yann Sommer in der Champions League. Im Achtelfinal geht es gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain. Beim 1:0-Sieg im Hinspiel in Paris glänzt Sommer und wird mit Lob überhäuft.

Das Rückspiel gewinnen die Bayern mit 2:0. Trotz der weissen Weste kann Yann Sommer diesmal aber nicht überzeugen. Beim Stand von 0:0 vertändelt Sommer den Ball. Matthijs De Ligt rettet magistral auf der Linie. Im Interview nach dem Spiel sagt Sommer dazu: «Ich werde de Ligt einen Lastwagen Schweizer Schokolade hinstellen.»

38. Minute: Sommer mit einem Riesenpatzer – De Ligt rettet auf der Linie 08.03.2023

Kritik von den deutschen Medien

Die deutschen Medien und Experten haben sich ihre Meinung über Yann Sommer gebildet: Er ist nicht gut genug für die Bayern und schon gar nicht gut genug, um Manuel Neuer – nach dessen Rückkehr – im Kampf um die Nummer 1 herauszufordern.

Bei praktisch jedem Gegentor wird die Schuld beim Schweizer gesucht. Dabei ist auch viel unsachliche Kritik wie «Hat er Schlaftabletten genommen?» oder «Heillos überfordert» dabei. Immer wieder wird dem 1,83 Meter grossen Torhüter dabei fehlende Körpergrösse attestiert.

Zu seinen grössten Kritikern zählt unter anderem der heutige blue Sport Experte Didi Hamann. Dieser sagt auch rückblickend: «Wenn Sommer bei Bayern besser gehalten hätte, wäre er noch in München.»

Hamann: «Wenn Sommer bei Bayern besser gehalten hätte, wäre er noch in München» Didi Hamann gehörte zu Yann Sommers grössten Kritikern, als der Nati-Goalie noch das Tor für die Bayern hütete. Jetzt gibt's vom blue Sport Experten aber auch viel Lob für Sommer. 03.10.2023

Der Meistertitel in letzter Minute

Bei den Bayern geht es in der Rückrunde drunter und drüber. Ende März wird Julian Nagelsmann während der Nationalmannschafts-Pause freigestellt, obwohl die Münchner noch in allen Wettbewerben vertreten sind. Es übernimmt Thomas Tuchel. Unter dem neuen Trainer scheitern die Bayern im DFB-Pokal an Freiburg, scheiden in der Champions League gegen Manchester City aus und verspielen beinahe noch die Meisterschaft.

Weil Borussia Dortmund das letzte Spiel der Saison gegen Mainz nicht gewinnen kann und die Bayern ihrerseits einen Last-Minute-Sieg in Köln bewerkstelligen, bleibt die Meisterschale doch noch in München. Es ist der erste Titel für Yann Sommer ausserhalb der Schweiz.

Mit 34 Jahren holt sich Yann Sommer seinen ersten Titel im Ausland. IMAGO/Sven Simon

Der Wechsel zu Inter Mailand

Trotz des Meistertitel hat Yann Sommer in München keine Zukunft. Also wechselt der Schweizer nach Italien zu Inter Mailand. Beim Champions-League-Finalisten tritt Sommer die Nachfolge von André Onana an, der für über 50 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Die Fussstapfen sind riesig, die Journalisten und Journalistinnen nach dem komplizierten Halbjahr bei den Bayern teilweise eher skeptisch.

Inter-Expertin Alessandro: «Sommer muss über seine Rolle nachdenken» Yann Sommer ist neuer Torhüter bei Inter Mailand. Passt das? Inter-Expertin Yvonne Alessandro stellt sich den Fragen von blue News und erklärt, weshalb Sommer der richtige Mann ist – aber nur vorübergehend. 20.08.2023

Der Super-Start in Mailand

Yann Sommer ist bei Inter sofort wieder der Alte. Er startet mit einem 2:0-Heimsieg gegen Monza in seine neue Heimat. Vom San Siro sagt er anschliessend, dass es der «Wahnsinn» sei. Auch in seinem zweiten Spiel hält Sommer die Null. Und auch in seinem dritten. Der Start beim neuen Arbeitgeber ist vollends geglückt.

«Die Stimmung im San Siro ist einfach der Wahnsinn» Yann Sommer spricht erstmals seit seinem Wechsel zu Inter Mailand über seine Ankunft, die grössten Hürden und was die Magie bei seinem neuen Klub ausmacht. 01.09.2023

Starke Leistungen in der Champions League

Nicht nur in der Serie A begeistert Yann Sommer, sondern auch in der Champions League. Nach mehreren starken Spielen schreiben die italienischen Gazzetten vom «phänomenalen» Sommer, «reaktionsschnell wie eine Rakete» sei er.

Die starken Leistungen von Sommer lassen sich auch in der Statistiken lesen. In bisher 21 Spielen bei Inter Mailand hat Sommer gerade mal neun Gegentore erhalten. In 14 Spielen – also zwei Drittel der Partien – spielte er zu Null.

Die Nummer 1 in der Nati

Ein aufregendes Jahr erlebt Yann Sommer auch mit der Schweizer Nationalmannschaft. Die Nati schafft die EM-Qualifikation letztlich relativ problemlos – kann aber selten begeistern. So wird plötzlich auch über die Torhüter-Position debattiert. Nicht weil Sommer schlechte Leistungen zeigt, sondern weil mit Gregor Kobel ein weiterer überragender Schlussmann für Furore sorgt. Der 26-Jährige glänzt bei Borussia Dortmund mit vorzüglichen Leistungen – sein Marktwert steigt auf 40 Millionen Euro. Damit ist Kobel der viert-wertvollste Torhüter der Welt.

In der Nati gibt es aber kein Vorbeikommen für Kobel. Denn Murat Yakin bestätigt in der Sendung Heimspiel bei blue Sport exklusiv: «Yann Sommer wird an der EM im Tor stehen.»

Murat Yakin mit Bekenntnis zu Yann Sommer Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Nati-Coach Murat Yakin über die Goalie-Situation in der Mannschaft. Für Yakin ist klar: Yann Sommer ist die Nummer Eins. 14.12.2023

Ein schönes, verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Yann Sommer. Der auf ein kompliziertes Jahr zurückblickt. Aber definitiv auf eines mit Happy End.