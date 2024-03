Bayer Leverkusen bekommt es im Viertelfinal mit West Ham zu tun. Imago

Leverkusen mit Granit Xhaka trifft im Viertelfinal der Europa League auf West Ham. Noah Okafor spielt mit Milan gegen die AS Roma. Im Halbfinal könnten die beiden Schweizer aufeinandertreffen.

Die drei Topfavoriten, Milan, Leverkusen und Liverpool, gehen sich vorerst aus dem Weg. Die Auslosung der Viertelfinals, die am 11. und 18. April stattfinden, ergaben neben Milan – Roma und Leverkusen – West Ham auch die Partien Liverpool – Atalanta Bergamo und Benfica Lissabon – Marseille. Marseille zählt in seinem Kader den allerdings im Europacup nicht spielberechtigten Ulisses Garcia.

Im Halbfinal am 2. und 9. Mai treffen die Sieger von Milan/Roma und Leverkusen/West Ham sowie jene von Benfica Lissabon/Marseille und Liverpool/Atalanta Bergamo aufeinander. Dies ergaben die Auslosungen am UEFA-Hauptsitz in Nyon.

Auch wenn sie mit ihren Teams favorisiert sind, wird die Aufgabe für Okafor und Xhaka nicht einfach. Die AS Roma befindet sich seit dem Trainerwechsel von José Mourinho zu Daniele De Rossi im Hoch, und West Ham bewies gegen Freiburg seine Qualität. Die Londoner, Stadtrivalen von Xhakas Ex-Klub Arsenal, deklassierten den Bundesliga-Konkurrenten von Leverkusen daheim mit 5:0.