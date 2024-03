Qarabag – Leverkusen 2:2 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Bayer Leverkusen hat die erste Niederlage im 35. Pflichtspiel der Saison gerade noch abgewendet. Der Bundesliga-Leader holte im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Karabach Agdam nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2.

Patrick Schick glich in Aserbaidschans Hauptstadt Baku für die nicht in Bestbesetzung angetretenen Leverkusener mit einem Kopfball in der 92. Minute aus. Gut 20 Minuten zuvor hatte Florian Wirtz mit einem feinen Lupfer den Anschlusstreffer erzielt.

Zur Pause lag Leverkusen gegen den Aussenseiter, den es in der Gruppenphase zweimal bezwungen hatte (1:0 a/5:1 h), mit zwei Toren zurück. Granit Xhaka sah die Gegentreffer von der Ersatzbank aus. Der Schweizer Teamleader kam wie Wirtz erst nach knapp einer Stunde ins Spiel und trug nach einem Ballverlust, der fast zum 0:3 geführt hätte, zur Aufholjagd bei. Ebenfalls erst in der zweiten Halbzeit mischte Jeremie Frimpong auf dem Platz mit.

Liverpool bekundete gegen Sparta Prag abgesehen von einer unkonzentrierten Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit auch auswärts keine Probleme. Das Team des scheidenden Trainers Jürgen Klopp gewann in Tschechien unter anderem dank zwei schönen Toren von Darwin Nuñez 5:1 und legte damit die Basis zum Viertelfinal-Vorstoss bereits im Hinspiel.

Sparta Prag – Liverpool 1:5 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Die AS Roma deklassierte im Duell zwischen Serie A und Premier League Brighton & Hove Albion gleich mit 4:0.

Roma – Brighton 4:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

92. Qarabag - Leverkusen 2:2 Schick erlöst Leverkusen in der Nachspielzeit 92. Minute: Schick wendet erste Leverkusener Saisonniederlage ab 07.03.2024

94. Minute Szoboszlai erhöht auf 5:1 für Liverpool 94. Minute: Szoboszlai erhöht auf 5:1 für Liverpool 07.03.2024

68. Roma - Brighton 4:0 Die Roma führt Brighton jetzt vor – Cristante zum 4:0 68. Minute: Die Roma überrollt Brighton – Cristante mit dem 4:0 230307_NearLive_ASR_BRI_TorASR4-DE.mp4 07.03.2024

64. Roma - Brighton 3:0 Mancini erhöht für die Roma 64. Minute: Mancini stellt auf 3:0 für die Roma 07.03.2024

Schmankerl aus der Conference League Flanke oder Schuss? Ex-Basler Zhegrova mit Traumtor für Lille Flanke oder Schuss? Zhegrova mit Conference-League-Traumtor für Lille 07.03.2024

70. Qarabag - Leverkusen 2:1 Wirtz trifft herrlich zum Anschluss 70. Minute: Wirtz trifft mit herrlichem Lupfer zum 1:2 07.03.2024

53. Sparta Prag - Liverpool 1:4 Diaz erhöht auf 4:1 für Liverpool 53. Minute: Diaz erhöht auf 4:1 für Liverpool 07.03.2024

46. Sparta Prag - Liverpool 1:3 Liverpool trifft erneut – nur ins falsche Tor 46. Minute: Liverpool trifft erneut – nur ins falsche Tor 07.03.2024

45. + 3. Sparta Prag - Liverpool 0:3 Darwin Nunez schnürt den Doppelpack 45. + 3': Nunez schnürt den Doppelpack 07.03.2024

45.+ 2. Qarabag - Leverkusen 2:0 Leverkusen wird kurz vor der Pause ein zweites Mal kalt geduscht 45. + 2': Juninho überlistet Leverkusens Kovar zum 2:0 07.03.2024

43. Roma - Brighton 2:0 Lukaku erhöht auf 2:0 für die Römer 43. Minute: Lukaku erhöht für die Roma auf 2:0 07.03.2024

36. Sparta Prag - Liverpool 0:2 Sparta Prags Birmancevic trifft das leere Tor nicht 36. Minute: Sparta Prags Birmancevic trifft das leere Tor nicht 07.03.2024

26. Qarabag - Leverkusen 1:0 Jetzt klingelt's doch – Leverkusen liegt gegen Qarabag zurück 25. Minute: Leverkusen im Glück – Qarabag trifft nur den Pfosten 07.03.2024

25. Sparta Prag - Liverpool 0:2 Darwin erhöht mit einem Traumtor 25. Minute: Darwin Nunez trifft sehenswert zum 2:0 für Liverpool 07.03.2024

25. Qarabag - Leverkusen 0:0 Leverkusen im Glück, Qarabag trifft den Pfosten 25. Minute: Leverkusen im Glück – Qarabag trifft nur den Pfosten 07.03.2024

12. Roma - Brighton 1:0 Dybala schiesst die Roma in Führung 13. Minute: Dybala schiesst Roma in Führung 07.03.2024

15. Sparta Prag - Liverpool 0:1 Liverpools Ersatzgoalie Kelleher verhindert den Prager Ausgleich 15. Minute: Liverpools Ersatzgoalie Kelleher verhindert den Prager Ausgleich 07.03.2024

6. Sparta Prag - Liverpool 0:1 Mac Allister schiesst Liverpool nach fünf Minuten vom Punkt in Führung 5. Minute: Mac Allister schiesst Liverpool vom Punkt in Führung 07.03.2024

