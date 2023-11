Mourinho: «Die Unterlage in Genf ist ein Desaster» Vor dem wegweisenden Europa-League-Spiel gegen Servette kritisiert Roma-Trainer José Mourinho die Platzverhältnisse im Stade de Genève und verrät, wieso er auf den Einsatz von Servettes Junioren hofft. 30.11.2023

Vor dem wegweisenden Europa-League-Spiel gegen Servette kritisiert Roma-Trainer José Mourinho die Platzverhältnisse im Stade de Genève und verrät, wieso er auf den Einsatz von Servettes Junioren hofft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag empfängt Servette in der Europa League die AS Roma im Stade de Genève. Anpfiff ist um 21 Uhr, mit blue Sport bist du live mit von der Partie.

Startrainer José Mourinho lobt den Schweizer Vertreter vor dem Direktduell und erwartet eine schwierige Aufgabe für seine Schützlinge.

Auf Servette warten in den kommenden Tagen grosse Herausforderungen. Bevor es am Sonntag in der Super League gegen Meister YB geht, treffen die Grenats am Donnerstag im vorletzten Gruppenspiel der Europa League auf die AS Roma. Mit einem Sieg im Direktduell könnte Servette die Italiener im Rennen ums Weiterkommen noch einmal unter Druck setzen.

Nach vier gespielten Partien hat der drittplatzierte Schweizer Vertreter fünf Punkte Rückstand auf die Römer. Gelingt der Mannschaft von René Weiler heute die Überraschung, besteht am letzten Spieltag die Möglichkeit, noch am Starensemble aus der italienischen Hauptstadt vorbeizuziehen.

Mourinho erwartet schwieriges Auswärtsspiel

Roma-Trainer José Mourinho will ein solches Szenario aber unbedingt verhindern. «Wir haben Servette schon im ersten Spiel respektiert und ein gutes Spiel gezeigt. Wir wissen aber auch, dass sie momentan stark spielen und gute Ergebnisse erzielen», macht der Portugiese an der Pressekonferenz klar, dass man den Gegner keinesfalls unterschätzen werde. Im Gegenteil: «Mit einem Augenzwinkern habe ich schon an der Pressekonferenz gesagt, dass es am besten wäre, wenn Servette bereits an das Spiel vom Sonntag denkt und deswegen gegen uns mit den Junioren antritt, weil dieses Spiel für uns sehr wichtig ist.»

Mourinho rechnet in Genf aber nicht nur wegen des Gegners mit einer grossen Herausforderung für sein Team. «Die Stimmung im Stadion ist oft sehr gut, die Unterlage ist leider ein Desaster. Es wird kein einfaches Spiel», so der 60-Jährige. «Für uns ist es aber fundamental, dass wir gewinnen und so im letzten Spiel die Möglichkeit haben, Gruppensieger zu werden.»

Schliesslich stösst der Gruppensieger in der Europa League direkt in den Achtelfinal vor, während die zweitplatzierte Mannschaft den Umweg über den Sechzehntelfinal nehmen muss. Und so dürfte Rom im Stade de Genève in Bestbesetzung auflaufen. Ob Servette dem Favoriten trotzdem ein Bein stellen kann, erfährst du ab 21 Uhr live auf blue Sport.