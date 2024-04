Xhaka: «Muss die Qualität haben, geduldig zu sein» Der souveräne Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen darf nach dem 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Granit Xhaka erläutert die Gründe für den Höhenflug. 11.04.2024

Auch im Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bleibt Bayer Leverkusen gegen West Ham United unbezwungen und siegt am Ende verdient mit 2:0. Granit Xhaka erörtert die Gründe für das Hoch und blickt auf das Wochenende voraus.

Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der souveräne Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen darf nach dem 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United auch in der Europa League weiter vom Titel träumen.

Granit Xhaka erläutert die Gründe für den Höhenflug. Mehr anzeigen

Der Traum von der perfekten Saison mit drei Titeln lebt nach dem 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United weiterhin in Leverkusen. Wieder einmal liess sich das Team von Xabi Alonso nicht aus der Ruhe bringen und sicherte sich den Sieg gegen die Gäste mit zwei späten Treffern. «Man muss die Qualität haben, geduldig zu spielen», meint Granit Xhaka im Interview. Sie hätten von Anfang an gewusst, dass West Ham tief stehen und auf Konter laueren werde, führt der Nati-Captain aus. «Das zweite Tor wird uns brutal viel helfen für Rückspiel», glaubt er.

Sollten Bayern München und der VfB Stuttgart am Samstag verlieren, wäre Leverkusen bereits vor dem eigenen Spiel am Sonntag gegen Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. Gewinnt mindestens einer der beiden Konkurrenten, kann Bayer sich mit einem eigenen Sieg selbst krönen.

Granit Xhaka kann mit Bayer Leverkusen viel lachen. IMAGO/Chai v.d. Laage

«Wir wissen, was am Sonntag passieren kann. Wir müssen aber trotzdem ruhig bleiben, nicht übermotiviert spielen, sondern unser Spiel so durchziehen, wie wir es bis jetzt gemacht haben und hoffentlich mit dem Dreier dann die Meisterschaft auch geniessen», blickt Xhaka optimistisch nach vorne. Was ihm die Meisterschaft bedeuten würde? «Man arbeitet tagtäglich als Kind dafür. Man hofft, am Ende der Karriere Titel zu haben, eine Visitenkarte. Ich war ja schon mal in Deutschland, ich war sieben Jahre weg. Jetzt bin ich in meinem ersten Jahr wieder zurück, um hoffentlich den Meistertitel zu holen, oder vielleicht mehr», hält der 31-Jährige fest.

Das Halbfinal in der Europa League ist aber für den Schweizer noch nicht geritzt. «Ich weiss, wie schwierig es ist, auswärts gegen West Ham zu spielen, mit dem Publikum, der Qualität, die sie haben» meint der frühere Arsenal-Spieler. Es werde ein anderes Spiel geben als in Leverkusen, weil West Ham nun etwas tun müsse. «So können wir also weiterkommen», resümiert Xhaka.