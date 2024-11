Drei FCZ-Spielerinnen gehen auf Luzern-Goalie Schneider los Die FCZ-Frauen gewinnen gegen den FC Luzern trotz 0:2-Rückstand noch 3:2. Nach dem Anschlusstreffer kommt es zu einer unschönen Szene: Borbala Dora Vincze attackiert FCL-Torhüterin Laura Schneider, wird dafür aber nicht bestraft. 17.11.2024

Servette stürmt in der Women's Super League dank eines 5:0-Sieges gegen Rapperswil-Jona zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Der FCZ gewinnt gegen Luzern nach 0:2-Pausenstand 3:2 und überholt St.Gallen und YB, die am Sonntag (13.00 Uhr) aufeinandertreffen.

Die 18-jährige Lia Kamber vom FC Luzern erzielt auswärts beim FCZ bereits in der 3. Minute das 1:0. In der 30. Minute erhöht die zweifache Nationalspielerin auf 2:0. Nach der Pause drehen die Zürcherinnen dann aber auf und gewinnen das Spiel noch mit 3:2. Matchwinnerin ist die 14-fache Nationalspielerin Naomi Mégroz, die erst zum 1:2 trifft und in der 86. Minute mit dem 3:2 den Schlusspunkt setzt.

Eine Szene gibt nach dem Schlusspfiff zu reden, da sie von spielentscheidendem Charakter ist. Nach dem Zürcher Anschlusstreffer krallt sich Luzern-Torhüterin Laura Schneider den Ball, wird dann aber sogleich von drei FCZ-Spielerinnen belagert und schliesslich von Borbala Dora Vincze regelrecht zu Boden gerungen. Da hätte sich die zur Pause eingewechselte Übeltäterin über einen Platzverweis nicht beklagen dürfen. So aber trifft sie rund zehn Minuten später zum 2:2.

Servette zündet nach der Pause ein Feuerwerk

Servette stürmt am Samstag zumindest vorübergehend an die Spitze der Swiss Women's Super League. Gegen Rapperswil-Jona feiern die Genferinnen einen Pflichtsieg. Mit dem Toreschiessen klappt es aber erst nach dem Pausentee, dafür gleich fünf Mal. Nationalspielerin Sandrine Mauron eröffnet das Skore, ehe mit Paula Serrano (Spanien), Imane Saoud, Imene El Ghazouani (beide Marokko) und Therese Simonsson (Schweden) die Legionärinnen an der Reihe sind.

GC ringt Schlusslicht Thun nieder

Die 30-jährige Tamar Lea Dongus bringt GC gegen das noch sieglose Thun in der 13. Minute mit einem wuchtigen Kopfball in Führung. In der 38. Minute verhindert die 21-jährige GC-Torhüterin Isabel Rutishauser mit einer starken Parade den Ausgleich. Kurz nach der Pause ist es dann die 18-jährige Junioren-Nationalspielerin Janina Egli, die die Thuner Torhüterin umkurvt und zum 2:0 einschiebt. Sina Schüpbach (22) trifft nach starker Vorarbeit von Celine Schmid (20) noch sehenswert zum 1:2. Am Resultat ändert sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Telegramme und Tabelle

FC Zürich – FC Luzern 3:2 (0:2)

Heerenschürli, Zürich (Zuschauerzahl: 410) – Tore: 3. Lia Kamber 1:0; 30. Lia Kamber 2:0; 55. Naomi Mégroz 1:2; 66. Borboala Dora Vincze 2:2; 86. Naomi Mégroz 3:2.

Grasshoppers – Thun 2:1 (1:0)

GC-Campus, Niederhasli – Tore: 13. Tamar Lea Dongus 1:0; 50. Janina Egli 2:0; 65. Sina Schüpbach 2:1.

Servette Chênois – Rapperswil-Jona 5:0 (0:0)

Stade des Trois-Chêne, Chêne-Bourg – Tore: 48. Sandrine Mauron 1:0; 55. Paula Serrano 2:0; 63. Imane Saoud 3:0; 73. Imene El Ghazouani 4:0; 90. Therese Simonsson 5:0.