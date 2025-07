Es ist eine schwierige Frage. Uns wird das Wort im Mund umgedreht, wenn wir uns da äussern. Wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, wird gesagt, dass wir denselben Lohn wollen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dieselben Bedingungen für die Mädchen zu schaffen, die die Jungs haben. In der Zukunft wünschen wir uns eine Profiliga in der Schweiz. Schritt für Schritt, aber die Dimensionen anzustreben, die im Männerfussball herrschen ... Ich weiss nicht, ob wir das wollen. Ich finde das ein bisschen unmenschlich. Ich finde, kein Mensch ist soviel Wert wie ein Fussballer verdient. Die Werte gehen verloren. Das schöne am Frauenfussball ist, dass es familiär, zugänglich, ehrlich und sicher ist. Ich wünsche mir, egal welche Entwicklung unser Sport macht, dass es so bleibt.