Arsenal-Spielmacherin Lia Wälti behält in jeder Situation den Überblick. Bild: Keystone

Lia Wälti feiert mit Arsenal auswärts bei Juventus einen 4:0-Sieg. Drei Gegentreffer kassiert Juve in der Schlussviertelstunde, kurz nach der Auswechslung von Viola Calligaris. Hier erfährst du mehr über die Auftritte der Schweizerinnen in der Champions League.

Wälti siegt mit Arsenal auswärts bei zwei Nati-Kolleginnen

Lia Wälti feiert in der Champions League auswärts bei Juventus Turin einen souveränen 4:0-Sieg. Die Nati-Kapitänin fungiert bei Arsenal bis zu ihrer Auswechslung in der 85. Minute als Ballverteilerin im zentralen Mittelfeld. Die Australierin Kyra Cooney-Cross, die Wälti ersetzt, liefert kurz nach ihrer Einwechslung den Assist zum letzten Treffer.

Bei Juventus Turin, souveräner Leader in der heimischen Liga, steht mit Viola Calligaris ebenfalls eine Schweizer Nati-Spielerin in der Startelf. In der 38. Minute versucht die 28-Jährige mit einem Tackling den ersten Gegentreffer zu verhindern, doch es bleibt beim Versuch. In der 69. Minute macht Calligaris Platz für die schwedische Nationalspielerin Emma Kullberg, doch der Wechsel hat nicht die aus Turiner Sicht erhoffte Wirkung, im Gegenteil. In der Schlussviertelstunde schiesst Arsenal noch drei Tore.

Viola Calligaris stoppt Caitlin Foord mit einem beherzten Tackling. Bild: Imago

Alisha Lehmann muss bei Juve derweil weiter auf ihre ersten Einsatzminuten in der Champions League warten. Die unumstrittene Social-Media-Königin hat in Turin einen schweren Stand. Die gute Laune hat sie aber stets im Gepäck dabei.

Alisha Lehmann ist das Lachen noch nicht vergangen. Keystone

Resultate der Gruppe C Juventus Turin – Arsenal 0:4

Bayern München – Vålerenga IF 3:0 Mehr anzeigen

Tabelle der Gruppe C nach dem 3. Spieltag Bayern München (9 Punkte)

Arsenal (6 Punkte)

Juventus Turin (3 Punkte)

Vålerenga IF (0 Punkte) Mehr anzeigen

Schertenleib nur Ersatz ++ Vallotto vergibt Top-Chance

Bei Hammarby muss sich Nationalspielerin Smilla Vallotto lange gedulden, ehe sie doch noch zum Einsatz kommt. Die 20-Jährige wird gegen Manchester City in der 86. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt und vergibt keine zwei Minuten später eine ganz dicke Chance. Da wäre mehr drin gewesen.

Hier vergibt Vallotto kurz nach ihrer Einwechslung eine Top-Chance 12.11.2024

Barcelona setzt in der Champions League erneut zum grossen Schaulaufen an. Nach dem 9:0-Sieg gegen Vallottos Hammarby am 2. Spieltag, gewinnt Barça im Estadi Johan Cruyff am 3. Spieltag gegen St. Pölten mit 7:0. Weil die Titelverteidigerinnen in der 1. Runde auswärts Manchester City 0:2 unterlagen, grüssen die Titelverteidigerinnen in der Gruppe D trotz zweier Kantersiege nicht von der Spitze.

Das 17-jährige Schweizer Supertalent Sydney Schertenleib steht im Barça-Kader, muss ihren Teamkolleginnen aber von der Bank aus zuschauen. Dass St. Pölten keine Chance haben würde, war schon vor dem Spiel absehbar, wird der Verein doch von einer Verletzungsmisere sondergleichen heimgesucht. Auf der Ersatzbank sassen gerade mal zwei Feldspielerinnen sowie zwei Ersatztorhüterinnen. Auch die 21-jährige Ella Touon (2 Länderspiele) fehlt seit geraumer Zeit verletzt.

Resultate der Gruppe D Barcelona – SKN St. Pölten 7:0

Manchester City – Hammarby IF 2:0 Mehr anzeigen