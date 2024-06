Hier passiert es: Antonio Rüdiger köpft den Ball ins eigene Tor. IMAGO/Pro Sports Images

Eigentore so weit das Auge reicht. Bereits fünfmal hat ein Spieler an der EM 2024 den Ball im eigenen Tor versenkt. Der Rekord ist zwar noch weit entfernt, geht es aber so weiter, dürfte eine neue Bestmarke entstehen.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der EM sind bislang 18 Partien gespielt und bei fünf davon gab es je ein Eigentor.

Geht es so weiter, fallen bis zum Ende des Turniers 14 Eigentore. Der aktuelle Rekord liegt bei deren 11, der an der EM 2021 aufgestellt wurde.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Eigentor-Zahlen sind seit der vergangenen EM explodiert. Mehr anzeigen

Eigentore liegen im Trend. An der Europameisterschaft hat es in 18 Partien bereits 5 Eigentore gegeben. In anderen Worten: In rund jedem vierten Spiel knallt ein Spieler das runde Leder ins eigene Tor – die 0,27 Eigentore pro Spiel sind ein Rekordwert, sofern es sich bis zum Ende des Turniers durchzieht.

Denn: Geht es mit dieser Kadenz weiter, wird die EM 2024 ihren Weg in die Eigentor-Geschichtsbücher finden. Eine Hochrechnung auf die insgesamt 51 Partien ergibt eine Summe von 14 Eigentoren. Dies wäre gleichbedeutend mit einem neuen Rekord.

Seit der letzten EM ist die Anzahl der Eigentore förmlich explodiert. Der aktuelle Rekord wurde an der EM 2021 aufgestellt. Mit einem Schnitt von 0,21 Eigentoren pro Spiel landeten insgesamt 11 Bälle im Tor der eigenen Mannschaft.

Antonio Rüdiger machts mit Köpfchen

Beim Eröffnungsspiel gegen Schottland trifft der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger in der 87. Minute ins eigene Netz zum zwischenzeitlichen 4:1. Wenige Minuten später erhöht Emre Can zum 5:1-Entstand.

Eigentor Rüdiger (Deutschland vs. Schottland) Kurz vor Schluss gelingt den Schotten der Ehrentreffer. Das Eigentor von Antonio Rüdiger kommt kurios zustande. 21.06.2024

Maximilian Wöber verwertet eine Mbappé-Flanke

Eine starke Leistung von Österreich gegen das französische Star-Ensemble bleibt ohne Punkte. Ganz bitter: Ausgerechnet ein Eigentor versiegelt Österreichs 0:1-Niederlage. Maximilian Wöber wird von einer Hereingabe von Kylian Mbappé überrascht und köpft den Ball in der Manier eines Vollblutstürmers ins eigene Tor.

Eigentor Wöber (Österreich vs. Frankreich) Die Auftaktniederlage Österreichs gegen Frankreich (0:1) ist nicht allein Maximilian Wöber zuzuschreiben, doch der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach wurde ungewollt zur entscheidenden Figur dieses Spiels. 21.06.2024

Robin Hranac flippert

Nein, nicht Cristiano Ronaldo lässt die Portugiesen an der EM zum ersten Mal jubeln, sondern der Tscheche Robin Hranac. In der 69. Minute pariert Keeper Stanek einen Kopfball von Nuno Mendes, der Abpraller landet am Schienbein von Hranac und anschliessend im Tor.

Eigentor Hranáč (Portugal vs. Tschechien) Erst durch ein kurioses Eigentor von Robin Hranáč schaffen die Portugiesen den Ausgleich gegen Tschechien. 21.06.2024

Klaus Gjasula macht den Hranac

«Sie legen sich das Ding wie im Flipperkasten selber rein», sagt SRF-Moderator Mario Gehrer während des Spiels zwischen Albanien und Kroatien. Albaniens Djimsiti wirft sich in der 76. Minute heroisch in einen Schuss von Luka Sucic. Die Heldentat entpuppt sich aber als Vorlage für die kroatische Führung. Der Ball prallt ab und klatscht an die Beine von Klaus Gjasula. Eigentor.

Eigentor Gjasula (Kroatien vs. Albanien) Gefühlschaos für Klaus Gjasula. Erst verschuldet er durch ein Eigentor den Rückstand für Albanien (Video), dann rettet er mit seinem ersten Treffer für die Nationalmannschaft das Remis gegen Kroatien. 21.06.2024

Riccardo Calafiori hält das Knie dazwischen

Wäre, wenn und aber: Mit einem Unentschieden zwischen Italien und Spanien wäre die Ausgangslage in der Gruppe B vor dem letzten Spiel offener als offen. Alle vier Teams könnten noch in der Gruppenphase hängen bleiben, nun ist Spanien aber fix durch, weil ihnen Riccardo Calafiori den Sieg sichert. Der Ex-Basler streichelt den Ball mit seinem Knie in der 55. Minute zum 1:0 für die Spanier ins eigene Tor.

Eigentor Calafiori (Spanien vs. Italien) Spanien gewinnt mit 1:0 gegen Titelverteidiger Italien. Die überlegenen Spanier benötigen dazu jedoch die Mithilfe des ehemaligen Basler Verteidigers Riccardo Calafiori 21.06.2024

Eigentore EM 2024 (Stand 21. Juni, 12 Uhr) Antonio Rüdiger (Deutschland, 87. Minute gg. Schottland)

Maximilian Wöber (Österreich, 38. Minute gg. Frankreich)

Robin Hranac (Tschechien, 69. Minute gg. Portugal)

Klaus Gjasula (Albanien, 76. Minute gg. Kroatien)

Riccardo Calafiori (Italien, 55. Minute gg. Spanien) Mehr anzeigen

Kein Eigentor, aber von vielen als solches interpretiert: Fabian Schär fälscht den Ball unhaltbar ab

Hätte den Yann Sommer gehalten? Womöglich ja. Aber egal, Xherdan Shaqiri macht den Gegentreffer in der 13. Minute gegen Schottland ein paar Minuten später mit einem Traumtor wett. Beim 1:0 der Schotten hat Fabian Schär seine Füsse entscheidend im Spiel und versenkt den Ball im eigenen Netz. Die UEFA schreibt den Treffer aber Scott McTominay zu.

Hier lenkt Fabian Schär den Ball ins eigene Tor ab 20.06.2024

Mehr Videos vom Ressort