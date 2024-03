Yakin setzt auf zwei Neulinge – Sow fehlt im Nati-Aufgebot

Durchaus in Form präsentieren sich Haris Seferovic in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Steven Zuber in Griechenland. Ins Aufgebot schaffen sie es dennoch nicht. «Wenn Spieler sich entscheiden, in andere Ligen zu gehen, ist das schwierig, wenn andere in starken Ligen spielen», erklärt Yakin. Komplett abgeschrieben hat er die beiden aber nicht. Zuber sei auf der Pikett-Liste, und «Haris kann man im Sturm immer wieder einsetzen».