Der Nati droht an der EM die Hammergruppe

Dan Ndoye und der Schweizer Nati droht aus Lostopf 4 die Hammergruppe. Bild: KEYSTONE

Die Schweiz verpasst nach dem 0:1 gegen Rumänien den Gruppensieg und landet als Zweitplatzierte in Lostopf 4. Horror-Szenario? Jein! Trotz Glück im Unglück droht eine mögliche Hammergruppe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati scheint mit Lostopf 4 besser bedient zu sein als mit Lostopf 2. Das liegt an den Regeln der UEFA, die eine Einteilung der Lostöpfe anhand der Quali-Resultate vorsehen.

Dem Team von Murat Yakin droht dennoch eine Hammergruppe mit Frankreich, Dänemark und Holland.

Möglich wären auch einfachere Szenarien, etwa eine «Alpen-Gruppe» mit Gastgeber Deutschland, Österreich und der Slowakei. Mehr anzeigen

Viel wurde daraus gemacht, wie wichtig der Sieg im letzten EM-Quali-Spiel über Rumänien ist. Eine Nacht nach der frustrierenden 0:1-Pleite und einem nüchternen Blick in die Lostöpfe für die Euro 2024 fällt auf: So schlimm ist das alles gar nicht.

Nach Bekanntgabe der finalen Lostöpfe lässt sich sagen, dass der Unterschied zwischen Lostopf 2 und 4 die vielen Gedankenspiele wohl gar nicht wert war. Natürlich hört sich das viel besser an, in Topf 2 zu fallen, weil aber mit Titelverteidiger Italien und Serbien auch Topf 4 nicht schlecht besetzt ist, lassen sich so unangenehme Gegner umgehen. Zumal etwaige Playoff-Sieger wie Polen oder die Ukraine den Lostopf mit der Schweiz noch weiter aufwerten könnten, was ihn zum Albtraum-Topf für besser klassierte Nationen werden lässt.

Glück im Unglück für die Schweizer Nati

Grund für die auf den ersten Blick kuriosen Topfeinteilungen sind die Regeln der UEFA. Bei der Euro 2024 werden die Lostöpfe nicht etwa anhand der FIFA Weltranglistenwertung oder der Resultate in der Nations League erstellt, sondern basieren lediglich auf den Leistungen in der EM-Qualifikation. Was sich fair anhört, wird für einige Hammergruppen sorgen. So freut sich niemand aus Topf 1 über Holland, Kroatien oder Italien, die aus den Töpfen 3 und 4 gelost werden.

Auf dem Papier ist vor der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg Topf 2 der am schwächsten besetzte. Dank der Niederlage gegen Rumänien wird der Schweiz nun ein Gegner aus diesem Topf zugelost. Das wäre bei einem Sieg nicht der Fall gewesen. Glück im Unglück für das Team von Murat Yakin.

Die Lostöpfe in der Übersicht

Lostopf 1 Deutschland (Gastgeber)

Portugal

Frankreich

Spanien

Belgien

England Mehr anzeigen

Lostopf 2 Ungarn

Türkei

Rumänien

Dänemark

Albanien

Österreich Mehr anzeigen

Lostopf 3 Niederlande

Schottland

Kroatien

Slowenien

Slowakei

Tschechien Mehr anzeigen

Lostopf 4 Italien

Serbien

Schweiz

Play-off-Sieger A (Georgien/Griechenland/Kasachstan/Luxemburg)

Play-off-Sieger B (Israel/Bosnien und Herzegowina/zwei Teams aus Finnland, der Ukraine und Island, die ausgelost werden)

Play-off-Sieger C (Polen/Wales/ein Team aus Finnland, der Ukraine und Island, das ausgelost wird/Estland) Mehr anzeigen

Mögliche Hammergruppen für die Schweiz

Horror-Gruppe 1 Frankreich

Dänemark

Holland

Schweiz Mehr anzeigen

Horror-Gruppe 2 Portugal

Türkei

Kroatien

Schweiz Mehr anzeigen

Eine Gruppe mit Frankreich, Dänemark und Holland wäre das absolute Horror-Szenario. Bild: KEYSTONE

Die Traum-Szenarien

Traum-Gruppe 1 Belgien

Albanien

Tschechien

Schweiz Mehr anzeigen

Traum-Gruppe 2 Spanien

Ungarn

Slowakei

Schweiz Mehr anzeigen