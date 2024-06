Kimmich: «Der EM-Titel ist momentan sehr, sehr weit weg» Joshua Kimmich spricht in einem Interview über die kommenden Heim-Europameisterschaft in Deutschland. 05.06.2024

Bei den letzten Turnier-Flops verlor die deutsche Nationalmannschaft immer das Auftaktspiel. Darum sei es extrem wichtig, gegen Schottland gut zu starten, so Joshua Kimmich. Über den EM-Titel will der Bayern-Star aktuell nicht gross reden.

dpa

Bei den vermurksten Turnieren 2018 (WM), 2021 (EM) und 2022 (WM) hatte das DFB-Team jeweils das Auftaktspiel verloren. «Gerade in unserem Fall hängt vom ersten Spiel sehr viel für die Stimmung ab», sagte Kimmich darum mit Blick auf das erste Gruppenspiel am 14. Juni in München gegen Schottland. Sonst wären die negativen Gedanken gleich wieder präsent.

Dabei ist seine Vorfreude mit der EM im eigenen Land «riesig». Kimmich zur Ausgangslage: «Natürlich müssen wir mit guten Ergebnissen dafür sorgen, dass die Freude noch etwas grösser wird, aber bei uns Spieler ist sie schon sehr, sehr gross.»

Mit einem Sieg gegen die Schotten würde auch eine gewisse Stimmung entstehen, die die Mannschaft auch ein Stück weit tragen könne, so der Bayern-Profi, der unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommt.

Nullnummer gegen Ukraine dämpft Euphorie

Am Montag gab es im vorletzten Test vor der EM nur ein 0:0 gegen die Ukraine. Ein Dämpfer für die jüngst aufgekommene Euphorie nach den zwei Siegen im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1). Am kommenden Freitag folgt in Mönchengladbach die Turniergeneralprobe gegen die griechische Auswahl.

«Wir sind momentan nicht in der Verfassung, wo wir sagen können, wir wollen ins Finale, wir wollen den Titel gewinnen», hält der 29-Jährige fest. «Natürlich will man den Titel gewinnen, aber es ist momentan sehr weit weg. Wir hatten in den letzten Jahren, in den letzten Monaten sehr viele Probleme, egal gegen welche Gegner, egal ob es ein grosser oder ein kleinerer Gegner war», resümiert Kimmich. Aus Schweizer Sicht ist natürlich zu hoffen, dass die Nati im letzten Gruppenspiel auch zum Problem für die DFB-Elf wird.

dpa