Nachdem die Namen bereits in einer Art Schnitzeljagd kommuniziert werden, stellt Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann sein erstes Kader für die Heim-EM offiziell vor.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 27 Spieler um die Turnier-Veteranen Toni Kroos und Thomas Müller in den vorläufigen Kader für die Fussball-Europameisterschaft berufen. Im DFB-Aufgebot, das der 36-Jährige am Donnerstag im Endspielort Berlin benannte, fehlen wie erwartet langjährige Nationalspieler wie der Dortmunder Mats Hummels und der Münchner Leon Goretzka sowie der aktuell verletzte Bayern-Angreifer Serge Gnabry.

Nagelsmann führt mit dem Kader für das Heimturnier die Richtungsentscheidungen fort, die er vor den erfolgreichen Länderspielen im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) getroffen hatte. Neu dabei sind nur der damals gesperrte Münchner Leroy Sané, der Dortmunder Nico Schlotterbeck und der Stuttgarter Torwart Alexander Nübel.

Der finale EM-Kader, der bis zum 7. Juni (24:00 Uhr) der UEFA gemeldet werden muss, darf maximal 26 Akteure umfassen. Nagelsmann muss also mindestens einen Akteur streichen. Das dürfte einer der vier Torhüter sein, vermutlich Neuling Nübel oder Hoffenheims Oliver Baumann. Gastgeber Deutschland eröffnet die EM-Endrunde am 14. Juni in München gegen Schottland.

Nagelsmann dankt «Oma Lotti» und Co.

In einer Art Schnitzel-Marathon gab Deutschland sein Kader bereits im Vorfeld auf sehr unterhaltsame Art und Weise bekannt. «Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Ob bei Oma Lotti, dem Friseur, der Dachdeckerin – egal, alle, die dabei waren. Eine geniale Idee», sagt DFB-Coach Julian Nagelsmann an der Pressekonferenz zur offiziellen Bekanntgabe des Kaders für die Heim-Europameisterschaft. «Jeder soll sich im Land damit identifizieren, dass das unsere Nationalmannschaft ist. Diese Identifikation ist damit als erster Schritt geglückt.»

