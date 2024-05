Robert Andrich (rechts) und Granit Xhaka, bei Leverkusen Teamkollegen, treffen an der EM aufeinander. Keystone

Robert Andrich wird mit 29 Jahren sein erstes grosses Turnier als Nationalspieler bestreiten. Der Teamkollege von Granit Xhaka steht in Deutschlands Aufgebot für die Heim-EM.

Nicht von Trainer Julian Nagelsmann, sondern von seinem Mitspieler Toni Kroos bekam Robert Andrich die Turnier-Zusage. In der neuesten Auflage ihres Podcasts «Einfach mal luppen» verkündeten die Kroos-Brüder Toni und Felix, dass der defensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen im Sommer an der EM dabei sein wird.

Andrich hatte unter Nagelsmann im Herbst in der Nationalmannschaft debütiert. Im März wurde der 29-Jährige nach dem DFB-Comeback von Toni Kroos zu dessen Nebenmann im defensiven Mittelfeld auserkoren. Dem Vernehmen nach hatte auch Kroos sich dafür starkgemacht. Andrich gilt als kompromissloser Abräumer mit Führungsqualitäten.

Mit der Nominierung von Andrich stehen elf EM-Spieler von Nagelsmann fest. Mit weiteren Nominierungen wird im Laufe des Mittwochs gerechnet. Das endgültige Aufgebot, das vermutlich vorerst 26 oder 27 Spieler umfassen wird, verkündet Nagelsmann am Donnerstag in Berlin.

An der EM trifft Deutschland im letzten Gruppenspiel, am 23. Juni in Frankfurt, auf die Schweiz.

