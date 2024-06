Xherdan Shaqiri hämmert den Ball wunderbar in der Winkel Xherdan Shaqiri trifft sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Schottland. 19.06.2024

Im Startspiel gegen Ungarn schmort Xherdan Shaqiri 90 Minuten auf der Bank. Vermisst hat ihn beim 3:1-Sieg kaum jemand. Gegen Schottland darf er aber von Beginn an ran und zeigt, wie wertvoll er noch immer ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem er gegen Ungarn nicht zum Einsatz kommt, darf Xherdan Shaqiri gegen Schottland von Beginn an ran.

Mit seinem Traumtor zum 1:1 in der 26. Minute lässt Shaqiri seine Kritiker verstummen.

Shaqiri ist der einzige Spieler überhaupt, der an den letzten drei Welt- und Europameisterschaften getroffen hat. Mehr anzeigen

Ist Shaqiri genug fit für die Startelf? Diese Frage beschäftigte die Nation schon vor dem EM-Auftakt gegen Ungarn. Die Debatte um seine Fitness sei «peinlich», sagte der im Stolz verletzte Shaqiri dazu. Doch dann sitzt er gegen Ungarn 90 Minuten auf der Bank – und kaum jemand hat ihn vermisst. Nach dem 3:1-Sieg meint der für seine Überraschungen gefeierte Nati-Coach Murat Yakin: «Es war nicht der Zeitpunkt, Shaqiri zu bringen.»

Vor dem Schottland-Spiel wird deshalb erneut gerätselt, ob Shaqiri spielt oder ob er erneut auf der Bank sitzt. Und siehe da, Yakin rotiert den Zauberfuss in die Startelf. Und da zeigt der 32-Jährige einmal mehr, dass er für die Nati noch immer Gold wert ist. Nach dem Eigentor von Fabian Schär ist es Shaq, der in der 26. Minute mit einem traumhaften Schlenzer zum 1:1 trifft und damit seine Kritiker verstummen lässt. Wie so oft bei grossen Turnieren kann sich die Schweiz auf die Genialität Shaqiris verlassen. Er ist weltweit der einzige Spieler, der an den letzten drei Europa- und Weltmeisterschaften getroffen hat. Cristiano Ronaldo ist der einzige, der nachziehen könnte, sollte er in Deutschland auch noch ein Tor erzielen.

Shaqiris Skorerpunkte bei Grossanlässen WM 2010: Kein Skorerpunkt

WM 2014: 3 Tore

EM 2016: 1 Tor, 1 Assist

WM 2018: 1 Tor, 1 Assist

EM 2021: 3 Tore, 1 Assist

WM 2022: 1 Tor, 1 Assist

EM 2024: 1 Tor (Stand: Nach dem Schottland-Spiel) Mehr anzeigen