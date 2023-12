Hier logiert die Nati während der EM in Deutschland Das Schweizer Nationalteam wird sein Hauptquartier für die EURO 2024 in Deutschland in der Nähe zur Schweiz, in Stuttgart beziehen. Den Ausschlag für die Wahl des von der UEFA vorgeschlagenen Basislagers in der baden-württembergischen Hauptstadt haben die hervorragenden, bereits bestehenden Infrastrukturen wie Trainingsplätze, Fitnessräume, Hotel und Medienzentrum gegeben. Die Nati wird die Trainings im Stadion auf der Waldau bestreiten. 06.12.2023

Die Schweizer Nationalmannschaft bezieht für die EM im kommenden Jahr in Deutschland in Stuttgart Quartier. Die Nati logiert im 4-Sterne-Waldhotel Degerloch.

Den Ausschlag für die Wahl der von der UEFA vorgeschlagenen Basis in der Hauptstadt von Baden-Württemberg haben die hervorragenden, bestehenden Infrastrukturen wie Trainingsplätze, Fitnessräume, Hotel und Medienzentrum gegeben. Dazu sind auch ein Tennisplatz sowie eine Sauna und ein Wellness-Bereich vorhanden.

Die Trainings wird das Team von Trainer Murat Yakin auf der Waldau bestreiten. Das Stadion des Regionalvereins Stuttgarter Kickers ist von der Unterkunft aus zu Fuss erreichbar. Der Hauptbahnhof Stuttgart sowie der Flughafen der Stadt sind rund 15 Fahrminuten vom Hotel entfernt.

Die EM-Gruppen in der Übersicht Gruppe A: Schweiz , Deutschland, Ungarn, Schottland

Gruppe B: Spanien, Albanien, Kroatien, Italien

Gruppe C: England, Dänemark, Slowenien, Serbien

Gruppe D: Frankreich, Österreich, Niederlande, Playoff-Gewinner A

Gruppe E: Belgien, Rumänien, Slowakei, Playoff-Gewinner B

Gruppe F: Portugal, Türkei, Tschechien, Playoff-Gewinner C Mehr anzeigen

«Wunsch-Unterkunft» in Mainz blieb der Nati verwehrt

Die Schweiz spielt in der Gruppenphase nicht in Stuttgart. Sie trifft in den Gruppenspielen in Köln auf Ungarn und Schottland sowie in Frankfurt auf Gastgeber Deutschland. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt.

Gemäss dem «Blick» sei der eigentliche Hotel-Favorit eine Unterkunft in der Nähe von Mainz gewesen. Weil andere Teams aufgrund der Gruppenauslosung aber Vorrang erhalten hätten, blieb diese der Schweiz verwehrt.

sda / tbz