und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schweizer Nati vor dem EM-Quali-Spiel gegen Andorra. Die Schweiz hat es am Samstag verpasst, sich an der Spitze der Gruppe I weiter abzusetzen, bleibt nach dem 2:2 im Kosovo aber zwei respektive drei Punkte vor den Verfolgern Rumänien und Israel. Gegen Andorra muss nun am Dienstag aber ein überzeugender Sieg her. Trainer Murat Yakin und Remo Freuler treten am Tag vor dem Spiel vor die Medien. Hier bist du live dabei.