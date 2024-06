Trainer Murat Yakin gibt an einer Pressekonferenz ein Update zu den angeschlagenen Breel Embolo und Denis Zakaria. KEYSTONE

Einen Tag bevor die Schweizer Nati gegen Estland ein Testspiel bestreitet, spricht Trainer Murat Yakin an einer Medienkonferenz. Unter anderem gibt er ein Update zu Breel Embolo und Denis Zakaria.

zap Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trainer Murat Yakin hat einen Tag vor dem Testspiel gegen Estland an einer Medienkonferenz über die aktuelle Lage in der Schweizer Nationalmannschaft informiert.

Das Resultat gegen Estland sei wichtig, schliesslich gehe es ums Selbstvertrauen.

Yakin gibt zudem ein Gesundheits-Update zu Breel Embolo und Denis Zakaria, die auf einem guten Weg seien.

Auch Innenverteidiger Fabian Schär ist an der Medienkonferenz – und witzelt dabei über das schlechte Wetter. Mehr anzeigen

Murat Yakin über …

… das Spiel gegen Estland

«In einer solchen Phase kurz vor der EM wollen wir an der Taktik und der Strategie arbeiten. Auch das Resultat ist wichtig, gute Ergebnisse geben Selbstvertrauen. Jeder Spielzug, jede Torchance zählt.»

… die Aufstellung gegen Estland

«In der Offensive werden wir testen, um so mehr Eindrücke und Erkenntnisse von ein paar Spielern zu bekommen. Geschont werden keine Spieler. Wir haben danach ja genug Zeit, um uns zu erholen. Im Tor wird nicht Yann Sommer, sondern Yvon Mvogo stehen.»

… den Gesundheitszustand von Breel Embolo und Denis Zakaria

«Beide machen Fortschritte, es sieht gut aus. Sie werden immer fitter. Eine Bestätigung haben wir aber bisher nicht.»

… das EM-Aufgebot

«Das sogenannte Casting läuft immer noch. Auch das Spiel am Dienstag läuft da mit rein. Meine Entscheidungen hängen von der Position ab, auch der Prozess bei Embolo und Zakaria spielt da mit rein. Zudem kommt es auch darauf an, ob wir 24 oder 26 Spieler mitnehmen. Das sehen wir dann Ende der Woche.»

Fabian Schär und Murat Yakin an der Pressekonferenz. KEYSTONE

… die jungen Nati-Spieler

«In erster Linie gehts darum, dass sie sich präsentieren können. Sie trainieren sehr gut und haben sich gut integriert. Mir ist auch wichtig, dass sie vom Charakter her gut ins Team passen. Als die Topspieler kamen, staunten die Jungen etwas. Das Trainingsniveau wurde nochmals deutlich höher.»

Fabian Schär über …

… die nächste Nati-Generation

«Bei uns in der Nati ist es einfach, sich zu integrieren. Man kennt sich durch den Club-Fussball, darum geht das relativ einfach. Die neuen Spieler wollen zeigen, was sie können. Es ist gut zu sehen, was für eine Qualität nachkommt.»

… das Wetter

«Ein wenig Sonne wäre nicht schlecht, nur schon, um am Morgen aufzustehen. Die Plätze halten dem Wetter aber gut stand. Es ist natürlich besser, wenn schöneres Wetter wäre, aber das können wir nicht beeinflussen. Das Wetter beeinflusst auch unsere Aktivitäten, es war aber natürlich niemand in der Badi.»

… den Zusammenhalt in der Nati

«Wir sind als Einheit am stärksten. Wir sind lange miteinander und kennen uns sehr gut. Der Zusammenhalt und das Team sind am wichtigsten.»