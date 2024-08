Yann Sommer und die Nati – endet die Erfolgsgeschichte am Montag? Keystone

Am letzten Donnerstag meldete «blue Sport» exklusiv, dass Gregor Kobel Yann Sommer als Nummer 1 im Tor der Nati ablösen soll. Die Anzeichen verdichten sich: Am Montagmorgen lädt Sommer zu einer Medienkonferenz ein.

SB10/SDA Syl Battistuzzi

Das Trainer-Team um Murat Yakin will offenbar im Hinblick auf die WM 2026 einen Wechsel vornehmen. Nach der erfolgreichen EM mit dem Vorstoss in die Viertelfinals kündigte Yakin Gespräche mit den beiden Goalies an und sagte, dass dabei «die Frage nicht lautet, wer in drei Tagen, sondern wer in zwei Jahren an der WM im Tor stehen wird». Die Antwort:

Die neue Nummer 1 im Tor des Schweizer Nationalteams heisst gemäss Informationen von «blue Sport» Gregor Kobel. Der 26-Jährige vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund würde damit Platzhirsch Yann Sommer verdrängen.

Sommer hatte nach der WM 2014 den Goalie-Posten von Diego Benaglio übernommen. Der 35-Jährige stand an fünf Welt- und Europameisterschaften im Tor und kommt auf 94 Länderspiele, mehr als jeder andere Torhüter der Schweiz.

Der Inter-Profi lädt am Montagmorgen zu einer Medienkonferenz ein. Gut möglich also, dass Sommer dort seinen Rücktritt aus der Nati verkünden wird. Eine neue Rolle als Ersatzgoalie ist für Sommer, immerhin zweifacher Familienvater, wohl eher keine Option.