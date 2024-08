Gregor Kobel ist die neue Nummer 1 der Nati

Dortmund-Goalie Gregor Kobel steigt in der Nati zur neuen Nummer 1 auf. Imago

Was für ein Knaller! blue Sport hat exklusiv erfahren: Gregor Kobel (26) wird die neue Nummer 1 im Tor der Schweizer Nati. Ob Yann Sommer (35) weitermacht oder zurücktritt, ist noch offen.

A. Böni, M. Wegmann Andreas Böni

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie blue Sport erfahren hat, wird Gregor Kobel die neue Nummer 1 im Tor der Schweizer Nati.

Yann Sommer übernahm nach der WM 2014 in Brasilien den Posten von Diego Benaglio und machte seither 94 Länderspiele.

Unklar ist aktuell noch, ob Sommer aus der Nati zurücktritt und sich mit 35 Jahren auf seinen Klub Inter Mailand konzentriert. Mehr anzeigen

Am 5. September ist es so weit: Die Nati tritt nach der erfolgreichen EM mit dem Erreichen des Viertelfinals und dem bitteren Ausscheiden im Elfmeterschiessen gegen England wieder zu Länderspielen an. Erst auswärts in Dänemark, dann am 8. September in Genf gegen Europameister Spanien.

Wie blue Sport erfahren hat, wird es dabei zu einer Wachablösung kommen. Gregor Kobel (26), der Mann von Borussia Dortmund, wird die neue Nummer 1 im Tor der Nati. Das Trainer-Team um Murat Yakin hat entschieden, mit dem aufstrebenden Torwart in Richtung WM 2026 zu planen. Kobel erreichte mit dem BVB in der vergangenen Saison den Champions-League-Final gegen Real Madrid. Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro ist er einer der teuersten Torhüter der Welt.

Gregor Kobel verdrängt Rekordtorhüter Yann Sommer

Nach der erfolgreichen EM kündigte der Nati-Coach Gespräche mit den beiden Torhütern an. Ob die Wachablösung ansteht, liess Yakin damals offen, er sagte bloss: «Die Frage lautet nicht, wer in drei Tagen, sondern wer in zwei Jahren an der WM im Tor stehen wird.»

Nun wird es einen Generationenwechsel im Tor der Schweizer Nati geben. Denn der beste Schweizer Nati-Goalie aller Zeiten wird erstmals seit 2014 nicht Stamm-Torhüter sein. Yann Sommer übernahm nach der WM 2014 in Brasilien den Posten von Diego Benaglio und machte seither 94 Länderspiele.

Damit ist er Rekordtorhüter der Schweizer Nati. Er stand an der EM 2016 in Frankreich, an der WM 2018 in Russland, an der paneuropäischen EM 2021, der WM 2022 in Katar und an der EM 2024 in Deutschland im Tor. Fünf Gross-Turniere – was für eine Bilanz!

Unklar ist aktuell noch, ob Sommer aus der Nati zurücktritt und sich mit 35 Jahren auf seinen Klub Inter Mailand konzentriert. Mit den Italienern wurde er vergangene Saison italienischer Meister und spielt ab September in der Champions League.

