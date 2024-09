Happy Birthday, Murat Yakin: 50 indiskrete Fragen zum 50. Geburtstag des Nati-Trainers

Ab sofort hat Yakin ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Eigentlich wollte er nicht feiern, aber seine Freunde haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. KEYSTONE

Mal humorvoll, mal mit Tiefgang, aber immer persönlich. Nati-Trainer Murat Yakin verrät, was er am Älterwerden liebt, was er sich als Kind immer gewünscht und nie gekriegt hat und wann er zuletzt geweint hat.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Happy Birthday Murat Yakin. blue Sport wünscht unserem Nati-Trainer alles Gute zum 50. Geburtstag.

Bevor Yakin heute Sonntag im Kreise seiner Familie und seiner engsten Freunde auf seinen 50. Geburtstag anstösst, haben wir ihm 50 persönliche Fragen gestellt.

Fragen wie: Haben Sie Mühe mit der Zahl 50? Was steht zuoberst auf Ihrer Bucket-List? Wann haben Sie zuletzt geweint? Wofür hatten Sie zu wenig Zeit? Was war Ihr grösster Fehler?

Seine Antworten? Mal mit Humor, mal emotional, immer persönlich. Mehr anzeigen

1. Murat Yakin, feiern Sie Ihren 50. Geburtstag oder tauchen Sie ab?

Murat Yakin: Eigentlich wollte ich mich verkriechen und nichts machen. (lacht) Ein schönes Essen im kleinen Familienkreis hätte mir gereicht. Aber einige Freunde meinten, dass sie ihre Geschenke bereits gekauft hätten und haben gefragt, was ich plane. Der Druck wurde zu gross. Jetzt freue ich mich aber natürlich auf jeden einzelnen bei meinem Fest.

2. Haben Sie Mühe mit der Zahl 50?

Gar nicht. Im Gegenteil: Die Zahl «Fünf» kenne ich bestens, ich habe sie als Spieler oft auf dem Rücken getragen. Jetzt ist noch eine Null dran. Falls Sie wissen wollen, ob ich eine Midlife-Crisis habe, ist meine Antwort: nein.

3. Wann fühlen Sie sich alt?

Nach einem Padel-Match schmerzen meine Gelenke einiges mehr als früher. Das Problem ist, dass ich ehrgeizig bin, wenn ich spiele und immer Vollgas gebe. Die Quittung kriege ich dann am Morgen danach.

4. Und wann fühlen Sie sich jung?

Immer wenn ich am Morgen meine Frau anschaue.

5. Was ist das schönste Geschenk, welches Sie je erhalten haben?

Mit Sicherheit meine Kinder.

6. Wer hat an Ihrer Party nichts verloren?

Da könnte ich jetzt den einen oder den anderen aufzählen, aber das lassen wir jetzt besser sein.

7. Was ist Ihr grösster Wunsch?

Dass alle Menschen in Frieden leben. Wird wohl leider immer ein Wunsch bleiben.

8. Was haben Sie sich als Kind immer zum Geburtstag gewünscht und nie bekommen?

Ein Trikot von Diego Maradona.

9. Wann haben Sie zuletzt geweint?

Das war am Sterbebett meiner Mutter.

10. Auf welches Geschenk hätten Sie am besten verzichten können?

In Genf haben wir von den Spaniern vier Tore eingeschenkt bekommen. Das war so was von überflüssig.

11. Sind Sie ein romantischer Mensch?

Romantik nur gegen Barbezahlung. (Lacht)

12. Was schenken Sie sich selbst zum Geburtstag?

Zeit für mich und Ruhe. Es soll niemand versuchen mich anzurufen am Sonntag – ich habe mein Handy auf Flugmodus gestellt.

13. Was haben Sie zuletzt Ihrer Frau Anja geschenkt?

Das war eine Blumenvase. Es ist besser, wenn sie die Blumen selber auswählen kann. Je nach Stimmung bevorzugt sie andere Blumen.

14. Schenken Sie ihr eigentlich genug Aufmerksamkeit?

Ich denke schon. Wenn man sie fragt, würde sie wohl sagen, eher zu wenig.

15. Seit wann tragen Sie eine Brille?

Mitte 20 wurde mir bewusst, dass meine Augen schlechter werden. Dann habe ich gelasert. Seit kurzem ist jedoch meine Kurzsichtigkeit zurück. Das merke ich am stärksten beim Golfen. Ab dem 280. Meter sehe ich den Golfball nicht mehr.

16. Was war die beste Party bisher in Ihrem Leben?

Alle Meisterfeiern mit dem FC Basel – und natürlich die Party, nachdem wir uns für die WM in Katar qualifiziert haben.

17. Was sind Sie für ein Vater?

Ich denke, ein sehr grosszügiger.

18. Bei welchem Kuchen werden Sie schwach?

Bei einer Rüebli-Torte.

19. Wissen Sie noch, wo Sie Ihren 18. Geburtstag gefeiert haben?

Ich glaube, dass ich diesen zuhause in Basel gefeiert habe und einige Freunde eingeladen habe.

20. Wann haben Sie das erste Mal Alkohol getrunken?

Mit 17.

21. Was steht zuoberst auf Ihrer Bucket-List?

Ich will mir unbedingt einmal im Stadion einen Super Bowl (der Final der US-amerikanischen American-Football-Profiliga; die Red.) anschauen.

22. Womit stossen Sie am liebsten an?

Mit Champagner.

23. Welcher Person haben Sie am meisten zu verdanken?

Sicher meiner Mutter. Was das Sportliche angeht, all meinen Trainern

24. Als was oder wen würden Sie gerne wiedergeboren werden?

Wieder als Murat.

25. Wofür geben Sie unnötig zu viel Geld aus?

Unnötig gebe ich für nichts zu viel Geld aus.

26. Wo liegt Ihr Idealgewicht und wieviel liegen Sie derzeit drüber?

Ich habe in den letzten Wochen sechs Kilo abgenommen und fühle mich zur Zeit richtig wohl. Als die Waage hundert Kilo angezeigt hatte, wusste ich, dass ich unbedingt was tun muss.

27. Haben Sie sich als Bub oft geprügelt?

Ab und zu, ich war ein Wilder.

28. Kennen Sie den Text der Schweizer Nationalhymne auswendig?

Ja.

29. Hatten Sie in Ihrer Kindheit ein Vorbild?

Ja. Als Bub wollte ich immer so sein wie Rocky Balboa aus den Filmen von Sylvester Stallone.

Nati-Trainer Yakin im Padel-Fieber Zahlreiche Ex-Fussballer hat das Padel-Fieber gepackt. So auch Nati-Trainer Murat Yakin. blue Sport hat ihn im Frühling in seiner eigenen Arena getroffen und seine Padel-Skills unter die Lupe genommen. 26.01.2024

30. Was war früher besser als heute?

Dass wir keine Handys hatten. Es war schon angenehm, nicht jederzeit erreichbar zu sein.

31. Und was ist heute besser?

Dass wir Handys haben. Es ist einfach ein geniales Gerät.

32. Was muss man falsch machen, um es sich mit Ihnen zu verscherzen?

Mit Menschen, die nonstop reden und nicht zuhören können, kann ich nichts anfangen

33. Können Sie gut kochen?

Dafür dass meine Mutter mir als Bub immer gesagt hat, dass Männer nicht in die Küche gehören, ganz okay. Ein Rezept beherrsche ich sogar perfekt. Türkisches Omelett. Das sind so eine Art Cannelloni auf türkische Art mit Hackfleisch gefüllt.

34. Können Sie gut verzeihen?

Ja. Ich verzeihe, aber ich vergesse nicht.

35. Wie viel Zeit in der Woche verbringen Sie mit Sport?

Zwischen zwei bis vier Stunden.

36. Was stört Sie am Älterwerden am meisten?

Dass ich immer älter werde, die Spieler aber immer gleich jung bleiben.

37. Und was lieben Sie am Älterwerden?

Meine grauen Haare. Ich finde, die stehen mir ausgezeichnet.

38. Was ist der grösste Fehler, den Sie in ihrem Leben begangen haben?

Meine grosse Schwäche für Süssigkeiten. Ich denke, hätte ich mich zurückgehalten, hätte meine Karriere als Profifussballer ein paar Jahre länger gedauert.

39. Womit haben Sie in den letzten 50 Jahren am meisten Zeit vertrödelt?

Mit der ganzen Warterei in den Hotels vor den Spielen.

40. Wofür hatten Sie zu wenig Zeit?

Für Zweisamkeit mit meiner Frau.

41. Wie lange brauchen Sie am Morgen vor dem Spiegel?

Das geht sehr schnell: Die Zähneputzen, das Gesicht waschen und fertig.

42. Was würden Sie dem 15-jährigen Murat raten?

Murat, iss weniger Süssigkeiten!

43. Verdienen Fussballprofis zu viel?

Nein. Jeder verdient das, was er ausgehandelt hat.

44. Haben Sie noch Jugendfreunde?

Ja, ich habe noch Freunde aus meiner Jugend, die ich regelmässig sehe oder höre.

45. Was ist das beste Geschenk, welches Ihnen Ihr Bruder Hakan gemacht hat?

Hakan selbst ist ein Geschenk. Er überrascht mich immer wieder einmal aufs Neue.

46. Was wären Sie geworden, wenn nicht Fussballer?

Wohl Metallbauzeichner oder Schlosser. Architektur hat mich auch immer interessiert.

47. Was machen Sie in 10 Jahren?

Ich weiss gerade mal, was ich morgen mache. Ich lasse mich überraschen.

48. Haben Sie einen Style-Berater?

Nein, das brauche ich nicht. Ich wähle meine Kleider selbst aus.

49. Sind Sie ein entspannter Autofahrer oder nerven Sie sich schnell?

Da bin sehr entspannt. Was soll ich mich aufregen, wenns nicht vorwärts geht? Ich kann es ja nicht ändern.

50. Wie alt wollen Sie werden?

Solange es mich hier auf der Erde braucht. Ich denke, dass ich noch lange gebraucht werde.