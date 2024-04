Hasan Cetinkaya steht im Verdacht, in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein. IMAGO

Hasan Cetinkaya und seine Mitarbeiter stehen gemäss einem schwedischen Medienbericht im Verdacht, in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein. Der Spielervermittler betreut unter anderem auch Nati-Star Denis Zakaria.

In Schweden führt in Sachen Fussball kein Weg an Hasan Cetinkaya vorbei. Der 47-Jährige war selbst mal Spieler, richtig erfolgreich ist er aber als Spielerberater geworden. Zu seinen Klienten zählen gemäss einer Auflistung bei «transfermarkt» stolze 93 Fussballer, 70 davon sind in der höchsten Spielklasse in ihren jeweiligen Ländern aktiv. Der Gesamtwert der Kicker, die bei der HCM Sports Management unter Vertrag stehen, beläuft sich auf 375 Millionen Euro.

Grosse Fussball-Stars wie Frenkie de Jong, Viktor Gyökeres, Donny van de Beek, Noa Lang, Emil Forsberg, Péter Gulácsi, Ramy Bensebaini, Hugo Larsson, Martin Braithwaite oder Victor Lindelöf sind bei der Agentur an Bord. Auch der Schweizer Nati-Star Denis Zakaria vertraut auf die Expertise von Cetinkaya.

Der Schwede hat dabei viel Macht, vor allem in seiner Heimat. Vor einigen Jahren erhielt etwa sein Schützling John Guidetti kein Aufgebot für die schwedische Nationalmannschaft gegen Rumänien. Danach verliess zufälligerweise Emil Forsberg «verletzt» das Team und Robin Olsen sprach nicht mehr mit den Medien. Die Gemeinsamkeit: Allesamt Klienten von Cetinkaya.

Doch nun ziehen dunkle Wolken auf am Horizont. Gemäss einem Bericht von «Expressen» sollen er beziehungsweise mehrere HCM-Mitarbeiter Verbindungen zu einigen der berüchtigtsten kriminellen Netzwerke Schwedens haben. Cetinkaya dementiert zwar die Anschuldigungen als «erfundene Lügen ohne Quelle», die Aufregung in Schweden ist aber gross.

Solidaritätswelle seitens seiner Fussballer

Seit langem kämpft das skandinavische Land gegen Bandenkriminalität. Die Polizei vermutet, dass zehntausende Menschen Kontakte zu Gangs pflegen. Die meisten von ihnen sind schwedische Staatsbürger. Immer wieder kommt es dabei zu tödlichen Schüssen und vorsätzlich herbeigeführten Explosionen. Dabei geht es im Wesentlichen um Markthoheiten im lukrativen Drogengeschäft.

Auf die massiven Vorwürfe haben nun auch zahlreiche Fussballer reagiert. Statt sich aber von ihrem Star-Berater zu distanzieren, solidarisieren sich viele öffentlich und posten Fotos mit Cetinkaya. Monaco-Legionär Zakaria blieb im Gegensatz dazu auf seinen Kanälen bisher inaktiv.

Forsberg schenkte ihm einen Ferrari

Wie weit die Wertschätzung für Cetinkaya geht, zeigt auch ein Beispiel aus der Vergangenheit. So schenkte ihm 2017 Emil Forsberg in seiner Zeit bei Leipzig aus Dankbarkeit einen Ferrari, wie aftonbladet.se berichtete (via rblive.de)

«Ich bin Hasan unglaublich dankbar für alles, was er für mich getan hat», so Forsberg. «Er hat mich vom kleinen Sundsvall dorthin gebracht, wo ich jetzt bin und immer an mich geglaubt.» Ihm einen Ferrari zu schenken, sei deshalb nicht merkwürdig. «Er hat so viel für mich getan. Es war das Mindeste, was ich für ihn tun konnte.» Dankbar war der offensive Mittelfeldspieler – der mit seinem Treffer bei der WM in Russland 2018 die Schweiz aus dem Achtelfinal kegelte – sicher auch über die Gehaltsverbesserung, welche ihm sein Berater beim Bundesligisten gleich mehrmals verschaffen konnte.

Der Berater meinte, er brauche solche Geschenke gar nicht, weil er für seine Spieler nur einen guten Job machen wolle. «Aber ich hatte keine Wahl. Er hat gedroht, mich zu verlassen», so Cetinkaya scherzhaft.

Grosszügige Geschenke für Agenten sind in der Welt des Fussballs keine Seltenheit. Superstar Cristiano Ronaldo soll seinem (früheren) Berater Jorge Mendes zu dessen Hochzeit gar mal eine Insel gekauft haben. «Wer weiss, wenn ich 50 bin, kriege ich vielleicht meine eigene Insel von Emil», hielt Cetinkaya einst lachend fest.