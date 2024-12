Alena Bienz trifft erstmals in dieser Saison für den 1. FC Köln Keystone

Die Schweizer Nationalspielerin Alena Bienz ist zum ersten Mal in dieser Saison in der Bundesliga erfolgreich. Die 21-jährige Flügelstürmerin trifft beim wichtigen 1:0-Sieg des 1. FC Köln in Potsdam.

SDA

Bienz entschied das Kellerduell der nach zehn Runden noch sieglosen Teams nach einer Stunde. Für die Innerschweizerin war es erst das zweite Tor im 48. Spiel für den Bundesligisten.

Top-10: Die grössten Talente im Schweizer Frauen-Fussball #1: Naomi Luyet / BSC YB Frauen / Geburtsdatum: 19. Dezember 2005 Bild: sda #2: Iman Beney / BSC YB Frauen / Geburtsdatum: 23. Juli 2006 Bild: Keystone #3: Smilla Vallotto / Hammarby IF / Geburtsdatum: 23. März 2004 Bild: KEYSTONE #4: Alayah Pilgrim / AS Roma / Geburtsdatum: 29. April 2003 Bild: Keystone #5: Sydney Schertenleib / FC Barcelona / Geburtsdatum: 30. Januar 2007 Bild: Imago #6: Riola Xhemaili / PSV Eindhoven / Geburtsdatum: 5. März 2003 Bild: Imago #7: Noemi Ivelj / Grasshopper Club Zürich / Geburtsdatum: 1. November 2006 Bild: Imago #8: Leela Egli / SC Freiburg / Geburtsdatum: 11. Dezember 2006 Bild: Imago #9: Aurélie Csillag / FC Basel / Geburtsdatum: 24. Januar 2003 Bild: Imago #10: Alena Bienz (21) / 1. FC Köln / Geburtsdatum: 5. März 2003 Bild: Imago

