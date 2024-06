In Atlanta wird zwischen Argentinien und Kanada die Copa America eröffnet Keystone

Ab Donnerstag wird auch an der Copa America gespielt. Titelverteidiger Argentinien misst sich in den USA mit neun südamerikanischen Teams und sechs Gästen aus Mittel-, Nordamerika und der Karibik.

Neben den zehn Nationalteams aus Südamerika, angeführt von den Rekordsiegern Uruguay und Argentinien (je 15 Titel) sowie vom fünffachen Weltmeister Brasilien, bestreiten auch die Gastgeber der kommenden Weltmeisterschaft die 48. Copa America. Die USA, Kanada und Mexiko schafften wie Jamaika, Costa Rica und Panama die Qualifikation über die Nations League der CONCACAF-Zone.

Zu den Stars der bevorstehenden Copa, die ab dieser Austragung jeweils im Vierjahres-Rhythmus parallel zur EM gespielt wird, gehören unter anderen Argentiniens Captain Lionel Messi, Brasiliens Vinicius Junior oder der Uruguayer Luis Suarez. Aus der Super League ist mit Boris Cespedes (Bolivien) von Yverdon-Sport nur ein Spieler dabei.

Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag in Atlanta mit der Partie zwischen dem Weltmeister Argentinien und Kanada mit unter anderen Bayern Münchens Verteidiger Alphonso Davies. Der Final findet am 14. Juli, wenige Stunden nach der Entscheidung an der EM, in Miami statt.

Die Copa America ist das erste von drei aufeinanderfolgenden Fussball-Grossereignissen in den USA. 2025 findet die erstmals mit 32 Teams ausgetragene Klub-WM statt. Und im Jahr darauf sind 78 der 104 WM-Spiele in amerikanischen Städten angesetzt. In acht der in diesem Sommer für die Copa America nominierten Stadien werden 2026 auch WM-Partien ausgetragen.

Die Gruppeneinteilung:

Copa America in den USA (20. Juni bis 14. Juli 2024). Gruppe A: Argentinien (TV), Peru, Chile, Kanada. – Gruppe B: Mexiko, Ecuador, Venezuela, Jamaika. – Gruppe C: USA, Uruguay, Panama, Bolivien. – Gruppe D: Brasilien, Kolumbien, Paraguay, Costa Rica.

Modus: Die vier Gruppensieger und -Zweiten qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Spieldaten. Gruppenspiele: 20. Juni bis 2. Juli. – Viertelfinals: 4. bis 6. Juli. – Halbfinals: 9./10. Juli. – Final: 14. Juli in Miami.

