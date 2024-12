Wie vor drei Jahren qualifiziert sich der FC Biel für den Cup-Viertelfinal. Damals (Bild) scheiterten die Seeländer in der Runde der letzten acht Mannschaften am FC Luzern Keystone

Der FC Biel qualifiziert sich als erste Mannschaft für den Cup-Viertelfinal. Das Team aus der Promotion League bekundet mit dem eine Liga tiefer beheimateten Langenthal keine Probleme und gewinnt 6:0.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Biel steht im Viertelfinale des Schweizer Cups.

Gegen Langenthal setzt sich Biel mit 6:0 durch. Mehr anzeigen

Anders als Stade Lausanne-Ouchy Mitte September (0:1) wurde Biel seiner Favoritenrolle auf dem Kunstrasen in Langenthal gerecht. Die Seeländer machten mit dem 1.-Ligisten kurzen Prozess und entschieden die Partie mit vier Toren bereits in der ersten halben Stunde. Wie schon vor drei Jahren stehen die Bieler in der Runde der letzten acht Mannschaften. Damals scheiterten sie deutlich an Luzern (0:5).

sda