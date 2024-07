Null Punkte und 1:10 Tore an der Copa America kosteten Boliviens Nationaltrainerr Antonio Carlos Zago den Job Keystone

Boliviens Fussballverband entlässt nach der Copa America den brasilianischen Nationaltrainer Antonio Carlos Zago (55).

SDA

Das Nationalteam Boliviens enttäuschte an der Copa America in den USA in der Vorrundengruppe C mit 0 Punkten und 1:10 Toren auf der ganzen Linie. Antonio Carlos Zago hatte erst im Oktober 2023 als Nationaltrainer übernommen. Der Nachfolger Zagos wurde noch nicht benannt.

sda