Zeigte mit rassistischen Schmähgesängen sein unschönes Gesicht: Argentiniens Enzo Fernández (m.). Bild: Keystone

Ein Video mit rassistischen Schmähgesängen argentinischer Nationalspieler über das französische Nationalteam sorgt für Empörung. Jetzt ziehen Chelsea und die FIFA erste Konsequenzen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Schmähgesängen der argentinischen Fussball-Nationalmannschaft zeigen sich Chelsea und die FIFA empört und ziehen erste Konsequenzen.

Chelsea veröffentlicht ein Verfahren gegen Enzo Fernández, der das Video teilte, in dem die Gesänge zu hören sind. Die FIFA ordnet eine vollumfängliche Untersuchung des Vorfalls an.

Fernández hat das Video mittlerweile gelöscht und sich am Mittwoch entschuldigt: «Es tut mir wirklich leid.» Mehr anzeigen

Chelsea hat ein Disziplinarverfahren gegen seinen Mittelfeldspieler Enzo Fernández eingeleitet. Der 23-Jährige hatte ein Video geteilt, in dem rassistische Gesänge über die französische Nationalmannschaft zu hören sind. Sein englischer Arbeitgeber aus London verurteilte in einer Mitteilung diskriminierendes Verhalten in jeglicher Form. Der Fussballweltverband FIFA kündigte zudem eine Untersuchung des Vorfalls an.

Das Video, das Premier-League-Profi Fernandez auf Instagram gepostet hatte, zeigt argentinische Spieler, die nach dem Finalsieg an der Copa America gegen Kolumbien in einem Bus über französische Spieler afrikanischer Herkunft abwertende Texte singen. Der französische Verteidiger Wesley Fofana, der ebenfalls bei Chelsea unter Vertrag steht, postete das Video auf seinen Social-Media-Konten und bezeichnete es als «ungehemmten Rassismus».

«Von der Euphorie mitreissen lassen»

Fernández löschte sein Video später und entschuldigte sich am Mittwoch in einer Instagram-Story. «Ich bin gegen Diskriminierung in jeglicher Form und entschuldige mich dafür, dass ich mich von der Euphorie unserer Copa-America-Feier habe mitreissen lassen», schrieb der 23-Jährige. Dieses Video, dieser Moment, diese Worte spiegeln nicht meine Überzeugungen oder meinen Charakter wider. Es tut mir wirklich leid.»

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Vor dem WM-Final in Katar zwischen Frankreich und Argentinien vor zwei Jahren hatten bereits einige argentinische Fans die gleichen Gesänge angestimmt, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte erklärt, dass der Fussball und seine 211 nationalen Verbände eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Rassismus verfolgen müssten und im Mai die Wiedereinsetzung einer Task Force zur Überwachung solcher Vorfälle zugesagt.

Das Endspiel zwischen Argentinien und Kolumbien am Sonntag wurde von chaotischen Zuständen begleitet. Die Partie konnte erst fast 90 Minuten später angepfiffen werden, weil Fans ohne Ticket versuchten, ins Hard Rock Stadium in Miami zu gelangen.

