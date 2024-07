Kasper Hjulmand tritt als dänischer Nationaltrainer zurück Keystone

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand erklärt nach der Europameisterschaft in Deutschland den Rücktritt. Dänemark ist am 5. September der nächste Gegner der Schweiz.

SDA

«Es war eine unglaubliche Ehre und ein Privileg, die dänische Nationalmannschaft vier Jahre lang trainieren zu dürfen», so Kasper Hjulmand in seiner Rücktrittserklärung. Hjulmand ist der Meinung, dass dem Team ein neues Gesicht und neue Ideen für ein neues Kapitel gut tun.

Dänemark qualifizierte sich an der Euro mit nur zwei erzielten Toren und drei Unentschieden für die Achtelfinals, in denen die Dänen mit 0:2 an Deutschland scheiterten. Unter Hjulmand erreichte Dänemark an der Europameisterschaft 2021 die Halbfinals (Niederlage gegen England). An der WM in Katar folgte mit dem Ausscheiden in der Vorrunde eine herbe Enttäuschung.

An Stelle von Hjulmand führt Morten Wieghorst, der bisherige Assistent, Dänemarks Nationalmannschaft bis mindestens Ende Jahr. Dänemark empfängt im nächsten Länderspiel am 5. September in Kopenhagen die Schweiz. Mit diesem Spiel erfolgt der Auftakt in die Nations League. Der Gruppe mit der Schweiz und Dänemark gehören auch noch Europameister Spanien und Serbien an.

sda