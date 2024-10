Yakin: «Wir wollen gegen Serbien drei Punkte» 11.10.2024

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt will die Schweiz in der Nations League gegen Serbien die ersten Punkte einfahren. Trainer Murat Yakin und Michel Aebischer stellen sich am Tag vor dem Spiel den Fragen der Medien.

Im dritten Spiel der Nations League trifft die Schweiz am Samstag auf Serbien. Vor dem wegweisenden Aufeinandertreffen in Leskovac zeigen sich Nati-Coach Murat Yakin und Michel Aebischer an der Medienkonferenz optimistisch.

«Wir haben super trainiert und wollen drei Punkte, die wichtig wären für die Tabelle», unterstreicht Yakin die hohe Bedeutung gegen die ebenfalls noch sieglosen Serben. «Auch Serbien muss morgen punkten. Deshalb wird es ein richtungsweisendes Spiel», so Yakin, der in Leskovac wieder auf Stratege Granit Xhaka zählen kann.

Sollte die Schweiz auch gegen Serbien verlieren, wäre sie nach der Hälfte der Gruppenphase mit vier Punkten Rückstand Tabellenletzter. Der erstmalige Abstieg in die B-Liga bei der vierten Austragung des Wettbewerbs wäre plötzlich sehr nahe. Das will die Nationalmannschaft unbedingt vermeiden, wie Michel Aebischers Worte beweisen: «Wir haben etwas gutzumachen und wollen den Sieg.»

Die Medienkonferenz im Ticker

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Dann sind alle Fragen geklärt Die Medienkonferenz ist beendet.

Yakin: «Granit weiss, um was es geht» Noch einmal wird der Nati-Coach auf seinen Captain angesprochen. «Granit weiss, um was es geht. Wir sind vor allem fussballerisch gefordert», sagt Yakin. «Wir sind ein Team und wollen gemeinsam dieses Spiel bestreiten und auch gewinnen.»

Zakarias schmerzhafter Ausfall «Schade, dass es nicht gereicht hat», sagt Yakin über den verletzten Denis Zakaria. «Ich sehe gerne Spieler auf dem Feld, die gut in Form sind.»

Yakin: «Ich kann die beste Elf aufstellen» Auf grosse Überraschungen dürfte Yakin gegen Serbien verzichten. «Wenn nichts mehr passiert, wird es keine Überraschungen geben. Ich kann meine beste Elf aufstellen. Es wird ein intensives Spiel. Die Fehler des Gegners müssen wir ausnutzen.»

Aebischer: «Wir haben etwas gutzumachen» Aebischer zeigt sich voller Vorfreude und Zuversicht. «Wir hatten eine gute Trainingswoche», sagt der 27-Jährige. «Ich freue mich auf morgen, wir wollen den Sieg. Wir haben etwas gutzumachen.»

Yakin wird auf Xhaka angesprochen «Sicher haben wir mit Granit gesprochen. Er ist ein Gerechtigkeitstyp und auch ein Siegertyp. Er hat eingesehen, dass es gegen Dänemark nicht die richtige Entscheidung war. Er hat sich bei den Teamkollegen entschuldigt», sagt Yakin. Xhaka habe sehr gut trainiert. «Er ist ein wichtiger Spieler für unser Spiel. Sollte er morgen manngedeckt werden, sind wir gut vorbereitet. Wir haben andere Spieler, die das Spiel machen können.» Auch ein serbischer Journalist fragt nach Xhaka. «Es braucht im Fussball Emotionen, um 100 Prozent Leistung bringen zu können. Wir konzentrieren uns darauf, was morgen passiert, nicht auf das Vergangene», antwortet Yakin.

Ein richtungsweisendes Spiel «Es gab in den letzten zwei Spielen viele Hypotheken», sagt Yakin mit Blick auf den Fehlstart in die Nations League. «Es ist vieles gegen uns gelaufen. Auch Serbien muss morgen punkten. Deshalb wird es ein richtungsweisendes Spiel.»

Yakin und Aebischer sind da – die Medienkonferenz beginnt «Wir sind froh, dass wir hier sind. Die Mannschaft ist fit», beantwortet Murat Yakin die erste Frage und blickt auf die letzten Duelle mit Serbien zurück. «Wir haben super trainiert und wollen drei Punkte, die wichtig wären für die Tabelle.» Man wolle sich gegen Serbien auf die eigenen Stärken fokussieren. Murat Yakin stellt sich den Fragen der Journalisten. Bild: SRF

Yakin und Aebischer auf dem Weg Das Team von Murat Yakin ist erst um 18.30 gelandet. Die Medienkonferenz beginnt mit etwas Verspätung.

Gibt es in Serbien die ersten Punkte? Die Nati musste zum Auftakt in die Nations League gegen Dänemark (0:2) und Spanien (1:4) zwei Niederlagen einstecken und will im dritten Anlauf gegen Serbien die ersten Punkte einfahren. Wie gehen Yakin und sein Team die Aufgabe in Leskovac an?

Hallo … … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Medienkonferenz mit Murat Yakin und Michel Aebischer. Bevor die Nati am Samstag (20.45 Uhr) auf Serbien trifft, stellen sich die beiden am Freitag ab 19.15 Uhr den Fragen der Journalisten. Mehr anzeigen

