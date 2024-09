3 Nati-Stars ungenügend – Schiri Siebert schlecht

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024

Die Schweiz verliert eine turbulente Partie zum Auftakt der Nations League gegen Dänemark 0:2. Witz-Rot gegen Elvedi, Gelb-Rot gegen Xhaka und Rudelbildung nach 0:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Die ersten drei Ballkontakte bei seinem Nati-Debüt als «Nr.1»? Alles Akanji-Rückpässe. Doch je länger, desto sportlicher wird's für Kobel. Der BVB-Keeper zeigt eine Top-Leistung bis zum 0:1. Der scheint nicht unhaltbar.

Note: 4.5 Verteidigung Nico Elvedi

Steht nach Schärs Rücktritt wieder in der Stammformation. Wichtige Grätsche gegen Groenbaek (12. Minute), auch guter Auftritt. Dann fliegt er kurz nach der Pause vom Platz. Weil Schiri Siebert statt Foul von Dolberg Elvedi erst Gelb und nach VAR-Konsultation gar Rot zeigt. Nach Witz-Rot nun gegen Spanien gesperrt.

Note: 5.0 Verteidigung Manuel Akanji

Ruhig und abgeklärt am Ball und in der Spielauslösung, noch immer in EM-Form. Er hat die Abwehr im Griff und läuft die Gegner ab. Der beste Schweizer in Dänemark.

Akanji: «Das ist niemals eine rote Karte» Nach der Niederlage gegen Dänemark zeigt sich Manuel Akanji unverständlich gegenüber der roten Karte gegen Teamkollege Elvedi. 06.09.2024

Note: 4.0 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Die ersten Minuten Mühe mit den aufsässigen Dänen, passt sich dann schnell dem Rhythmus an und geht auch mit nach vorne. Auffälligste Szene: Seine Flanke auf den Kopf von Widmer. Solider Auftritt.

Note: 4.5 Mittelfeld Silvan Widmer

Doofe Gelbe wegen Zeitverzögerung beim Einwurf kurz nach der Pause. Ansonsten souverän und mit viel Zug nach vorne. Pech bei seiner Kopfballchance. Guter Auftritt bis zu seiner Auswechlsung nach 65. Minute.

Note: 4.5 Mittelfeld Remo Freuler

Immer anspielbar, hart im Zweikampf. Freuler ist enorm viel unterwegs, ackert und rackert. Freuler hält gegen die kampfstarken Dänen dagegen.

Note: 3.0 Mittelfeld Granit Xhaka

Abgeklärt bis zum 0:1. Dann explodiert er. Dass die Dänen vor dem 0:1 weiterspielen, obwohl Embolo am Boden liegt, nervt ihn derart, dass er Gelb sieht. Kurz darauf gibt's Gelb-Rot, weil er das Bein stehen lässt. Trotz allen Emotionen, die zweite Gelbe ist überflüssig. Darum ungenügend.

Granit: «Was heute die Spieler von Dänemark geleistet haben, hat nichts mit Respekt zu tun» Granit Xhaka fliegt bei der Niederlage gegen Dänemark vom Platz und nervt sich nach dem Spiel über den Gegner. 05.09.2024

Note: 4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Spielt wie schon an EM vor Rodriguez auf links, zieht oft in die Mitte. Aebischer zeigt eine ansprechende Leistung. Solider, aber unauffälliger Auftritt.

Note: 4.0 Sturm Fabian Rieder

Der Neo-Stuttgarter war an der EM auffälliger. Hat wie Vargas gegen die robusten Dänen hartes Brot zu essen. Wenig Durchsetzungskraft. Spielte an der EM auffälliger als am Donnerstagabend in Kopenhagen.

Note: 3.0 Sturm Breel Embolo

Zugegeben, er hat es nicht leicht im Sturmzentrum. Kriegt von den Dänen-Brocken regelmässig auf die Socken. Hat aber Probleme mit Ball-Annahme und -Mitnahme. Vergibt Grosschance zum 1:1. Nicht sein Abend.

Embolo: «Ich verlange nur ein wenig Fairplay» Nach der Niederlage gegen Dänemark äussert sich Breel Embolo zur strittigen Szene vor dem ersten Gegentor. 06.09.2024

Note: 3.5 Sturm Ruben Vargas

Unauffällige Partie. Dem flinken Flügel fehlt gegen diese Dänen die nötige Wasserverdrängung. Ein-, zweimal setzt er sich durch, mehr nicht. Knapp ungenügend.

Eingewechselte Spieler

Note: 4.5 Verteidigung Gregory Wüthrich

Kommt nach der Roten Karte gegen Elvedi in der 53. für Vargas. Rutscht vor dem 0:1 denkbar knapp am Ball vorbei. Nati-Debüt? Zufriedenstellend.

Wüthrich: «Nach dieser Niederlage ist das Debüt nicht ganz so schön» Gregory Wüthrich gibt im Dänemark-Spiel sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Nach der 0:2 Niederlage zeigt sich der Verteidiger enttäuscht. 05.09.2024

– Verteidigung Becir Omeragic

Kommt in der 65. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

– Mittelfeld Dennis Zakaria

Kommt in der 65. Minute für Rieder. Zu kurz für eine Bewertung.

– Sturm Kwadwo Duah

Kommt in der 91. für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

– Sturm Zeki Amdouni

Kommt in der 91. Minute für Aebischer. Zu kurz für eine Bewertung.