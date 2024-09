Rot für Elvedi?😳 Der Däne hängt ein und bringt den Schweizer zu Fall. Und was machen VAR und Schiri in unvorteilhafter Co-Produktion? Sie fabrizieren aus falschem Gelb einen Platzverweis. Come on!😩 #NationsLeague #DenSui pic.twitter.com/ar1cVrd8QP