Geplatzte Transfers – wie David De Gea fast zu Real Madrid wechselt Transferflops gab es bereits vor dem verpatzten Isco-Wechsel zu Union Berlin. Bei einigen hilft nur noch ein Griff an den Kopf. 01.02.2023

Die Dokumente zu spät geliefert, die falsche Körpergrösse angegeben oder schlicht mehrerer Verträge unterzeichnet – immer wieder fallen angestrebte Last-Minute-Transfers am Deadline Day ins Wasser.

Deadline Day in Europas Top-Ligen! Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Am letzten Tag der Transferfrist geht es immer mal wieder hektisch zu und her. Und nicht immer geht der Poker bis zur letzten Sekunde schlussendlich auf. Die Gründe für geplatzte Deals gehen weit auseinander – und sind teilweise kurios. blue Sport blickt zurück.

Wann schliessen die Transferfenster in den Top-Ligen? Bundesliga: Freitag, 30. August (20:00 Uhr)

Serie A: Freitag, 30. August (20:00 Uhr)

Premier League: Freitag, 30. August (00:00 Uhr, Nacht auf Samstag)

La Liga: Freitag, 30. August (00:00 Uhr, Nacht auf Samstag)

Ligue 1: Freitag, 30. August (00:00 Uhr, Nacht auf Samstag)

In der Schweiz sind Transfers noch bis am 9. September möglich. Mehr anzeigen

