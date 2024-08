Xhaka mit Traumtor ++ Rodriguez wird als «Schildkröte» beschimpft ++ FCB-Leihgabe glänzt als Joker

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Von Von

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Meister Bayer Leverkusen gewinnt zum Saisonauftakt 3:2 gegen Gladbach. Den Siegtreffer erzielt Florian Wirtz in der 11. Minute der Nachspielzeit. Den schönsten Treffer an diesem Abend erzielt aber Granit Xhaka und das bereits in der 12. Minute. Aus rund 20 Metern zimmert er das Leder mit 129 km/h unhaltbar in die Maschen. Was für ein Auftakt des stark aufspielenden Nati-Captains.

Xhaka hämmert Leverkusen mit Traumtor in Führung 23.08.2024

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt Eintracht Frankfurt zum Saisonauftakt 2:0. Gregor Kobel spielt durch und hat seinen Anteil daran, dass am Ende hinten die Null steht.

Gregor Kobel: Vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen Dortmunds Torhüter Gregor Kobel erreicht mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid einen Karrierehöhepunkt. Mit blue Sport spricht der 26-Jährige über seinen Werdegang und seine Ziele. Auch Weggefährten und Ex-Trainer kommen zu Wort. 23.05.2024

Gladbach Jonas Omlin

Omlin macht gegen Leverkusen ein gutes Spiel. Tief in der Nachspielzeit wehrt er den Elfmeter von Wirtz ab, hat aber Pech, dass der Ball direkt vor den Füssen des Fehlschützen landet, der dann doch noch zum 3:2 trifft.

Gladbach Nico Elvedi

Rechtzeitig für den Kracher gegen Leverkusen ist Elvedi wieder fit. Mit einem Fehlpass leitet er die Leverkusener Führung ein und macht auch beim zweiten Gegentreffer nicht die beste Falle. Allerdings ist es Elvedi, der die Hoffnung auf einen Punktgewinn mit seinem Treffer zum 1:2 zurückbringt.

Augsburg Ruben Vargas

Beim 2:2 gegen Wolfsburg kommt der wechselwillige Vargas nicht zum Einsatz.

Mainz 05 Silvan Widmer

Beim 1:1 gegen Union Berlin steht Widmer nicht im Kader.

Mainz 05 Edimilson Fernandes

Auch Fernandes schafft es bei Mainz 05 nicht aufs Matchblatt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Bei der 2:3-Niederlage gegen Bayern München spielt Zesiger in der Innenverteidigung durch. In der 82. Minute sieht er Gelb.

Stuttgart Fabian Rieder

Bei der 1:3-Niederlage gegen Freiburg wird Rieder in der 65. Minute eingewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Der VfB Stuttgart muss zu Beginn der neuen Saison ohne den Ostschweizer Verteidiger Leonidas Stergiou auskommen. Der 22-Jährige fällt wegen einer Entzündung am Rückenwirbel mehrere Wochen aus.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 21-jährige Amenda sitzt beim 0:2 gegen Dortmund auf der Bank.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Beim 3:1-Sieg gegen Stuttgart wird der 18-jährige Nachwuchs-Nationalspieler Bruno Ifechukwu Ogbus in der 82. Minute eingewechselt.

Freiburg Johan Manzambi

Der ebenfalls 18-jährige Johan Manzambi, der in diesem Sommer mit einem Profi-Vertrag ausgestattet wurde, steht gegen Stuttgart nicht im Kader. Er kommt am Sonntag in der Regionalliga Südwest zum Einsatz und liefert beim 2:1-Sieg gegen SGV Freiberg einen Assist.

VfL Bochum Noah Loosli

Loosli kommt bei der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig nicht zum Einsatz.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City feiert gegen Aufsteiger Ipswich trotz frühem Rückstand einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Akanji erledigt seinen Job in der Defensive souverän, die grosse Figur ist aber einmal mehr Erling Haaland, der drei der vier Tore erzielt.

Newcastle Fabian Schär

Schär sah beim Saisonauftakt gegen Southampton nach 28 Minuten eine Rote Karte. Beim 1:1 gegen Bournemouth in der 2. Runde steht er deshalb nicht im Kader.

Fulham Kevin Mbabu

Letzte Saison an Augsburg verliehen, ist Mbabu zurück bei Fulham. Doch für wie lange wohl? Beim 2:1-Sieg gegen Leicester steht er auf alle Fälle nicht im Kader.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Nach seinem Rücktritt aus der Nati will sich Sommer voll und ganz auf seinen Verein konzentrieren. Beim 2:0-Sieg gegen Lecce hält der Meistergoalie der letzten Saison den Kasten rein.

Sommer: «Man konnte mir nicht mehr versichern, dass ich die Nummer 1 bleibe» Yann Sommer tritt aus der Schweizer Nati zurück. An einer Medienkonferenz spricht der langjährige Nati-Goalie über seinen Entscheid. 19.08.2024

AC Milan Noah Okafor

Beim Remis gegen Turin am 1. Spieltag kam Okafor kurz vor Schluss ins Spiel und traf in der 5. Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand. Gegen Parma darf er als Belohnung von Beginn an ran, bleibt bei der 1:2-Niederlage aber ohne Skorerpunkt. In der 86. Minute macht er Luka Jovic Platz.

Bologna Michel Aebischer

Das Überraschungsteam der letzten Saison geht gegen Napoli mit 0:3 unter. Aebischer wird in der 80. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Bologna Dan Ndoye

Bereits beim Stand von 0:1 wird Ndoye in der 63. Minute vom Feld geholt.

Bologna Remo Freuler

Von den drei Schweizer Nati-Cracks spielt einzig Remo Freuler durch, der im zentralen Mittelfeld gegen Napoli einen schweren Stand hat.

Empoli Nicolas Haas

Haas wird in der 63. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Zwar kassiert Empoli noch ein Gegentor, doch am Ende feiert das Team von Haas einen 2:1-Auswärtssieg gegen die AS Roma.

Parma Simon Sohm

Der 23-Jährige spielt beim 2:1-Sieg von Aufsteiger Parma gegen die AC Milan bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute als hängende Spitze. Sohm spielt bereits seit Oktober 2020 für Parma und trägt gegen die Mailänder wie schon am 1. Spieltag die Captain-Binde.

Como 1907 Samuel Ballet

Como trifft am Montag auswärts auf Cagliari.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Gegen Alavés gibt Geburtstagskin Ricardo Rodriguez (32) sein LaLiga-Debüt. Bei der Nullnummer kann er noch nicht an seine starken EM-Leistungen anknüpfen und wird bereits zur Pause ausgewechselt. Auf «X» wird Rodriguez teils heftig kritisiert. So schreibt etwa ein User auf spanisch: «Ricardo Rodriguez ist eine Schildkröte, und eine alte noch dazu.»

Ricardo Rodriguez wird an seinem Geburtstag nicht von allen gefeiert. Imago

Sevilla Djibril Sow

Der zuletzt aus der Nati aussortierte Sow wird bei der 1:2-Niederlage gegen Villarreal in der 71. Minute für Torschütze Lukebakio eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 1:1.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert spielt beim 1:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona bis zu seiner Auswechslung in der 82. Minute auf ungewohnter Position vor der Viererkette als defensiver Mittelfeldspieler.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn, der vergangene Saison seinen Stammplatz verloren hatte, steht inzwischen wieder zwischen den Pfosten. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Lyon bleibt er wie schon am 1. Spieltag ohne Gegentreffer.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria trägt die Captainbinde und spielt bei Monaco wie gehabt im zentralen Mittelfeld. In der 86. Minute wird er beim späteren Endstand von 2:0 ausgewechselt.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo wartet auch nach dem 2. Spieltag auf seinen ersten Skorerpunkt. Gegen Lyon wird in der 64. Minute ausgewechselt. Eine Minute später geht Monaco mit 1:0 in Führung.

Marseille Ulisses Garcia

Dem Vernehmen nach steht Garcia bei Marseille auf dem Abstellgleis. Beim 2:2 gegen Reims steht er nicht im Kader.

Toulouse Vincent Sierro

Captain Sierro wird gegen Nizza in der 78. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Skore ändert sich danach nichts mehr.

Nizza Jordan Lotomba

Lotomba wird in der 83. Minute eingewechselt, da steht sein Landsmann bei Gegner Toulouse bereits nicht mehr auf dem Platz.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic erlebt gegen PSG einen Abend zum Vergessen. Er spielt bei der 0:6-Klatsche in der Fünferkette durch.

Montpellier Gabriel Barès

Teamkollege Barès wird in der 83. Minute eingewechselt. Immerhin kassiert Montpellier nach seiner Einwechslung keine weiteren Gegentreffer.

Le Havre Ruben Londja

Der 18-Jährige wechselte in diesem Sommer von der 2. Mannschaft von Lausanne-Sports zu Aufsteiger Le Havre. Beim 2:0-Sieg gegen St. Étienne steht er nicht im Kader.

Weitere Schweizer im Ausland

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Im Sommer wechselte der 21-Jährige vom FC Basel leihweise zum Karlsruher SC. Und dort fällt er als Edeljoker auf. Am 1. Spieltag bereitete er den 3:2-Siegtreffer vor und am 3. Spieltag schiesst er in der 75. Minute nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den 3:2-Siegtreffer. Später sieht er noch eine Gelbe Karte.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Nach dem Abstieg in die Ligue 2 wollte Mvogo eigentlich den Klub wechseln. Aktuell steht er aber immer noch bei Lorient zwischen den Pfosten. Und in den ersten beiden Spielen hält der 30-Jährige die Null.

Burnley (Championship) Zeki Amdouni

Amdouni von Absteiger Burnley wird gegen Sunderland nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt. Er sorgt aber nicht für die Wende, am Resultat ändert sich nichts mehr.

AEK Athen Steven Zuber

Beim 1:1 gegen Lamia wird Zuber in der 78. Minute eingewechselt. Am späten Ausgleichstreffer ist er nicht direkt beteiligt.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Der amtierende Meister Sturm Graz gewinnt 2:1 gegen Altach. Wüthrich, normalerweise Innenverteidiger, spielt als Linksverteidiger durch.

Al-Wasl Haris Seferovic

Beim 2:2 gegen Ittihad Kalba bleibt Seferovic ohne Skorerpunkt. In der 63. Minute wird er beim Stand von 1:1 ausgewechselt.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Racioppi sitzt nach seinem Wechsel von YB zu Hull City auf der Bank. Einzig im EFL Cup gegen Sheffield Wednesday durfte er von Beginn an ran, dabei unterlief ihm bei der 1:2-Niederlage ein grober Bock.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Michi Frey erzielt beim 1:1 gegen Plymouth in der 3. Minute das 1:0. Im vierten Pflichtspiel der Saison ist es sein zweiter Treffer.

Vereinslos Josip Drmic

Der 35-fache Nati-Stürmer (10 Tore, 6 Assists) ist derzeit vereinslos. Wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist ungewiss. Sein letztes Pflichtspiel bestritt Drmic im November 2023, danach spielte er bei Dinamo Zagreb keine Rolle mehr.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Der 25-Jährige spielt beim 2:2 gegen New York City als Stürmer. In der 72. Minute wird er beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Chicago Fire Allan Arigoni

Arigoni zieht nicht den besten Tag ein und wird bereits zur Pause ausgewechselt, da liegt Chicago bereits 0:2 zurück.

St. Louis City Roman Bürki

Bürki erlebt gegen Portland sein blaues Wunder. Gleich vier Mal muss er den Ball aus dem eigenen Tor fischen. Das Verrückte dabei: Am Ende holt sein Team trotzdem einen Punkt, die Partie endet 4:4. Allerdings verspielt St. Louis City einen Zwei-Tore-Vorsprung, den Ausgleich kassieren Bürki und Co. in der 9. Minute der Nachspielzeit.

Seattle Stefan Frei

Stefan Frei läuft seit Jahren unter dem Radar, dabei ist er ein gestandener MLS-Goalie und trägt die Captain-Binde. Mit Seattle feiert er einen 3:2-Auswärtssieg gegen Minnesota United. Der 38-Jährige spielt schon seit 2013 für Seattle und hat in dieser Saison in 8 der 22 Spiele zu Null gespielt.