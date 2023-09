Tabakovic in Ballerlaune ++ Wüthrich im Team der Runde ++ Fernandes mit Slapstick-Aktion

Hertha Berlin Bärenstark Haris Tabakovic

Haris Tabakovic schiesst Hertha Berlin mit einem Hattrick zum 3:0-Sieg über Braunschweig – in den letzten drei Spielen hat Tabakovic sieben Tore und zwei Assists gebucht.

Dass er nicht nur in der 2. Bundesliga trifft, hat er in den letzten Saisons bereits bewiesen. Und dennoch wurde er noch nie für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten, deshalb wäre der einstige Nachwuchsnationalspieler mittlerweile auch nicht mehr abgeneigt, für Bosnien auf Torejagd zu gehen. Schade eigentlich, vermisst man doch genau jenen Spielertypen in der Nati …

Genk Torschütze Andi Zeqiri

Erster Einsatz, erstes Tor. Beim 2:0-Auswärtssieg von Genk gegen Union SG markiert Zeqiri in der 16. Minute das 1:0. Am Donnerstag (18.45 Uhr live auf blue Sport) steht in der Conference League das Heimspiel gegen Fiorentina auf dem Programm.

Newcastle Alles im Griff Fabian Schär

Newcastle feiert am Samstag einen 1:0-Sieg gegen Brentford. Die Abwehr rund um den unumstrittenen Stammspieler Fabian Schär hat alles im Griff. Am Dienstag gilt es in der Champions League auswärts gegen AC Milan ernst (Anpfiff um 18.45 Uhr). Natürlich siehst du auch diese Partie live auf blue Sport.

Al-Wasl Doppeltorschütze Haris Seferovic

Am vergangenen Freitag trifft Seferovic im UAE League Cup beim 3:3 gegen Hatta Club doppelt. Es sind im vierten Pflichtspiel für Al-Wasl seine Treffer zwei und drei.

Gladbach Die Wende Nico Elvedi

Elvedi wird gegen Darmstadt zur Pause beim Stand von 0:3 für Scally als rechter Part in der Dreierkette eingewechselt. Nach seiner Einwechslung präsentiert sich die Mannschaft in der Defensive sattelfest und vorne treffsicher. Die Partie endet 3:3. Dass Elvedi nicht in der Startelf steht, ist vor allem der aktuellen Vertragssituation geschuldet, wie Trainer Gerardo Seoane nach dem Spiel erklärt.

Sturm Graz Stark Gregory Wüthrich

Sturm Graz bleibt nach sieben Spielen weiter ungeschlagen und knöpft Leader RB Salzburg als erstes Team Punkte ab. Das Spitzenspiel endet 2:2. Wüthrich macht ein starkes Spiel und wird in die «kicker-Elf» des 7. Spieltags gewählt. Eine starke Leistung des Abwehrturms wird es auch am Donnerstag brauchen, wenn Sporting Lissabon im Rahmen der Europa League zu Gast ist (21 Uhr live auf blue Sport).

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Bayer Leverkusen Solid Granit Xhaka

Bayer Leverkusen holt auswärts gegen Bayern München (2:2) dank eines Treffers (Elfmeter) in der Nachspielzeit einen Punkt. Zusammen mit Robert Andrich gibt Xhaka die Doppelsechs, schafft es aber nicht dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Vor dem 0:1 verliert er zudem Torschütze Harry Kane aus den Augen. In den Spielen zuvor hat Xhaka einen stärkeren Eindruck hinterlassen, mit dem Resultat darf er aber zufrieden sein. Am Donnerstag empfängt Leverkusen in der Europa League BK Häcken (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Das hat Marco Streller vor der Partie über Granit Xhaka erzählt:

Streller über Xhaka: «Er ist das fehlende Puzzleteil für Leverkusen» Der FC Bayern München trifft auf Bayer 04 Leverkusen – und somit auf Granit Xhaka. Marco Streller spricht über seinen ehemaligen Teamkollegen und verrät, was ihn so besonders macht. 15.09.2023

ManCity Nächster Sieg Manuel Akanji

Akanji spielt beim 3:1-Sieg gegen West Ham United erneut über die volle Distanz. Beim Gegentreffer ist sein Stellungsspiel mangelhaft, ansonsten macht er einen guten Job. Weiter gehts für Manchester City am Dienstag in der Champions League, das Team von Pep Guardiola empfängt in der YB-Gruppe Roter Stern Belgrad. Anpfiff ist um 21.00 Uhr, das Spiel siehst du live auf blue Sport.

Sevilla Befreiunngschlag Djibril Sow

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt gewinnt Sevilla das Heimspiel gegen UD Las Palmas 1:0. Drei Minuten nach dem einzigen Treffer der Partie wird der Schweizer ausgewechselt. Damit sollte er frische Beine haben für das Champions-League-Spiel gegen Lens (Mittwoch, 21.00 Uhr live auf blue Sport).

AS Monaco Machtlos Philipp Köhn

Monaco kommt gegen Lorient nicht über ein 2:2 hinaus, der Sieg entgleitet dem Leader der League 1 erst in der 98. Minute. Köhn ist bei beiden Gegentreffern machtlos.

AS Monaco Ordentlich Denis Zakaria

Der in der 68. Minute verwarnte Denis Zakaria wurde bei Monaco eine Viertelstunde vor dem späten Ausgleich ausgewechselt.

Lorient So lala Yvon Mvogo

Mvogo, der in der Nationalmannschaft in der Hierarchie noch vor Köhn steht, wird beim zweiten Gegentreffer in der kurzen Ecke erwischt, allerdings aus kurzer Distanz.

Lorient – Monaco 2:2 Ligue 1, 5. Spieltag, Saison 23/24 17.09.2023

Nizza Grosser Sieg Jordan Lotomba

Nizza schlägt PSG auswärts 3:2. Lotomba spielt als Rechtsverteidiger durch. Beim zweiten Gegentreffer steht er etwas zu weit weg von Torschütze Kylian Mbappé, allerdings macht es der Superstar in dieser Szene auch richtig stark. Nizza zieht dank des Sieges an PSG vorbei und ist neu Tabellenvierter, punktgleich mit Marseille und nur zwei Punkte hinter Leader Monaco.

PSG – Nizza 2:3 Ligue 1, 5. Spieltag, Saison 2023/24 15.09.2023

Rennes Teileinsatz Fabian Rieder

Gegen Lille wird Rieder zusammen mit zwei Teamkollegen in der 63. Minute unmittelbar nach dem Gegentreffer zum 0:2 eingewechselt. Und siehe da, die Wechsel zeigen Wirkung, am Ende steht es 2:2. Rieder hat bei den Treffern die Füsse zwar nicht im Spiel, dennoch darf er mit seiner Leistung zufrieden sein.

Chicago Fire Teileinsatz Xherdan Shaqiri

Bei der Nullnummer gegen CF Montréeal wird Shaqiri in der 57. Minute für den Schweizer Maren Haile-Selassie eingewechselt. Glanzmomente bleiben aus.

NK Osijek Torschütze Petar Pusic

Der 24-Jährige erzielt bei der 1:2-Niederlage gegen HNK Rijeka sein erstes Saisontor. Kurz vor dem Pausenpfiff wird er verwarnt.

AEK Athen Ordentlich Steven Zuber

AEK Athen spielt 1:1 gegen Leader Olympique Piräus. Zuber spielt im linken Mittelfeld durch, sammelt aber keinen Skorerpunkt. Am Donnerstag steht in der Europa League die Auswärtspartie gegen Brighton auf dem Programm (21.00 Uhr live auf blue Sport).

🙄 Das war wohl nichts

Mainz 05 Ausrutscher Edimilson Fernandes

Mainz verliert zuhause gegen Stuttgart 1:3 und ist nach vier Runden mit nur einem Punkt auf dem Konto Tabellenletzter. Vor dem 1:2 sieht Fernandes äusserst unglücklich aus, rutscht er doch im dümmsten Moment aus.

Wolfsburg Stammplatz weg? Cédric Zesiger

Zesiger floppt nicht, auch gewinnt Wolfsburg 2:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin (Mittwoch, 18.45 Uhr gegen Real Madrid). Dass der 25-Jährige aber erst in der 91. Minute eingewechselt wird, das ist kein besonders gutes Zeichen, hat er etwa seinen Stammplatz bereits verloren? Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel bei Dortmund auf dem Programm.

Augsburg Steht im Schilf Kevin Mbabu

Augsburg bekommt gegen Leipzig lange kein Bein vors andere, bereits nach 27 Minuten steht es 0:3. Beim dritten Gegentreffer sieht Mbabu nicht gut aus, sein Gegenspieler entwischt ihm im Rücken.

Augsburg Harmlos Ruben Vargas

Der 25-Jährige wird gegen Leipzig (0:3) in der 82. Minute ausgewechselt. Tore fallen keine mehr.

Das erwartet Augsburgs Sportdirektor von Vargas und Mbabu Marinko Jurendic hofft, dass Ruben Vargas eine starke Saison spielt und dann «einen nächsten grösseren Schritt in seiner Karriere machen kann». Auch von Kevin Mbabu erhofft sich der Sportdirektor des FC Augsburg einiges. 15.09.2023

AC Milan Schlappe Noah Okafor

Der 23-Jährige kommt bei der 1:5-Klatsche gegen Inter Mailand in der 77. Minute beim Stand von 1:4 ins Spiel und kann keine Akzente setzen. Am Dienstag empfängt Milan in der Champions League Newcastle (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Spielt am Montag

Bologna Spiel am Montag Remo Freuler

Am Montag spielt Bologna auswärts gegen Verona. Die Partie ist im Free-TV auf blue Zoom zu sehen sowie im Live-Stream auf blue News.

Bologna Spiel am Montag Michel Aebischer

Bologna Spiel am Montag Dan Ndoye

FC Turin Spiel am Montag Ricardo Rodriguez

Am Montag spielt der FC Turin auswärts gegen US Salernitana. Die Partie siehst du um 18.30 Uhr live auf blue Sport.

Burnley Spiel am Montag Zeki Amdouni

Amdouni steht mit Burnley ebenfalls am Montag im Einsatz. Das Auswärtsspiel gegen Nottingham Forest wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Le direct: Nottingham Forest - Burnley FC Mo 18.09. 20:40 - 22:40 ∙ blue Sport Live ∙ Le direct: Nottingham Forest - Burnley FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 18min 18sek

🚑 Die Verletztenliste

Gladbach Jonas Omlin

Mainz 05 Silvan Widmer

AS Monaco Breel Embolo