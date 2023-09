Tabakovic trotz Doppelpack im Elend ++ Sommer unüberwindbar ++ Xhaka liefert

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Dortmund Herbe Enttäuschung Gregor Kobel

Dortmund führt gegen Heidenheim nach 15 Minuten 2:0, lässt gegen den Aufsteiger aber dennoch Punkte liegen. Kurz nach der Pause verhindert Kobel mit einer starken Parade noch den Anschlusstreffer, dieser fällt dann in der 61. Minute. In der 82. Minute muss Kobel nach einem Elfmeter den Ball ein zweites Mal aus dem Netz fischen. Dass der BVB nach drei Runden nur 5 Punkte auf dem Konto hat, liegt sicherlich nicht am Schweizer Nati-Goalie.

Gladbach Verletzt Jonas Omlin

Der Kapitän verpasst die Partie gegen Bayern München (1:2) aufgrund wiederkehrender Schulterprobleme – möglicherweise fällt die Nummer 1 gar monatelang aus.

Gladbach Er ist zurück Nico Elvedi

Wochenlang rankten sich Transfer-Gerüchte um Elvedi und so stand der langjährige Stammspieler in den ersten Partien auch gar nicht erst im Kader. Doch aus dem Wechsel wurde nichts: «Es war keine einfache Zeit für mich. Es hat nicht sollen sein», sagt er nach seinem Kurzeinsatz gegen Bayern München. Den Blick hat er nun aber nach vorne gerichtet: «Jetzt bin ich hier und sehr glücklich. Ich will 100 Prozent geben.»

Bayer Leverkusen Chef im Mittelfeld Granit Xhaka

Bayer Leverkusen grüsst nach drei Spielen mit dem Punktemaximum von der Spitze. Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 feiert die Werkself einen 5:1-Sieg. Xhaka ist der Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld, auf seinen ersten Skorerpunkt im Leverkusen-Dress wartet er noch immer. In der 31. Minute wird er erstmals in dieser Spielzeit verwarnt.

Augsburg Unauffällig Ruben Vargas

Augsburg spielt gegen VfL Bochum 2:2. Vargas spielt bis zur 78. Minute, kann sich aber nicht ins Rampenlicht spielen.

Augsburg Nicht im Kader Kevin Mbabu

Die Tinte unter dem Vertrag ist trocken, für einen ersten Einsatz reicht es aber noch nicht. Mbabu verfolgt die Partie gegen Bochum von der Tribüne aus.

Mainz 05 Verletzt Silvan Widmer

Silvan Widmer fehlt auch im dritten Ligaspiel (0:4 gegen Werder Bremen) aufgrund einer Fussverletzung.

Mainz 05 Klatsche Edimilson Fernandes

Bei der Klatsche gegen Bremen spielt Fernandes in der Innenverteidigung durch. Werbung in eigener Sache kann er nicht betreiben, das gilt aber auch für sämtliche Teamkollegen.

Wolfsburg So lala Cédric Zesiger

Wolfsburg verliert gegen Hoffenheim nach 1:0-Führung mit 1:3. Zesiger unterläuft kein Bock, das Stellungsspiel ist aber nicht über alle Zweifel erhaben. Es gibt noch Luft nach oben.

Darmstadt 98 Enttäuschung Filip Stojilkovic

Stojilkovic wird gegen Leverkusen in der 58. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Der erhoffte Effekt bleibt aus, denn Tore schiesst er keine, dafür schlägt es hinten noch dreimal ein.

VfL Bochum Ersatz Noah Loosli

Wie schon in der Vorwoche gegen Dortmund (1:1) kommt Loosli gegen Augsburg (2:2) nicht zum Einsatz.

🇩🇪 2. Bundesliga

Hertha Berlin Bärenstark, aber … Haris Tabakovic

Tabkovic läuft heiss und markiert den zweiten Doppelpack in Folge, in beiden Spielen hat er zudem auch noch einen Assist beigesteuert. Die Gefühlswelt des Hertha-Stürmers ist aber eine ganz andere als nach dem 5:0 in der Vorwoche. Denn nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag verliert der Absteiger gegen Magdeburg trotz des stark aufspielenden Tabakovic 4:6. Besonders bitter: Hertha ging viermal in Führung.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Stark Manuel Akanji

Manchester City fegt Fulham mit 5:1 vom Platz, Akanji spielt über die volle Distanz. Die ganz grosse Figur ist Erling Haaland, der das 1:0 vorbereitet und danach einen Hattrick erzielt. Hier gehts zu den Highlights.

Newcastle Pechvogel Fabian Schär

Newcastle verliert gegen Brighton 1:3. Beim dritten Gegentreffer wird Schär abgeschossen und lenkt den Schuss so unhaltbar ab.

Burnley Unauffällig Zeki Amdouni

Beim 2:5 gegen Tottenham wird Amdouni nach einer Stunde beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Damit bleibt der Ex-FCB-Knipser auch bei seinem dritten Liga-Einsatz ohne Treffer. Das Toreschiessen hat er aber nicht gänzlich verlent: Unter der Woche hatte er Burnley im League Cup als Joker zum 1:0-Sieg über Nottingham geschossen.

Brighton Nicht im Kader Andi Zeqiri

Der 24-Jährige kommt bei Brighton weiter nicht zum Zug, schafft es nicht einmal ins Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship

Norwich City Torschütze Christian Fassnacht

Bei der enttäuschenden 1:2-Pleite gegen Rotherham erzielt Fassnacht fünf Minuten nach dem Pausentee den Anschlusstreffer. In der 77. Minute wird er ausgewechselt.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Zu-Null-Sieg Yann Sommer

Inter schlägt Fiorentina 4:0, damit bleibt Sommer auch im dritten Liga-Spiel ohne Gegentreffer. Neben Inter ist nach drei Runden einzig der Stadtrivale AC Milan noch ohne Verlustpunkt.

Inter – Fiorentina 4:0 Serie A, 2. Spieltag, Saison 23/24 03.09.2023

AC Milan Verwarnt Noah Okafor

Okafor kommt beim 2:1-Sieg gegen die AS Roma zum dritten Mal als Joker zu einem Kurzeinsatz und wartet noch auf seinen ersten Torerfolg. In der 7. Minute der Nachspielzeit sieht er Gelb.

AS Roma – AC Milan 1:2 01.09.2023

Bologna Neuzugang Remo Freuler

Remo Freuler verlässt Nottingham und wechselt zurück in die Serie A, er unterschreibt bei Bologna. Beim 2:1-Sieg gegen Cagliari ist er noch nicht dabei.

Bologna Stammspieler Michel Aebischer

Aebischer ist inzwischen unumstrittener Stammspieler bei Bologna. Beim 2:1-Sieg gegen Cagliari sorgt er im defensiven Mittelfeld für Stabilität.

Bologna Unauffällig Dan Ndoye

Der 22-Jährige wird in der 67. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt, grosse Stricke verreisst er nicht.

FC Turin Stark Ricardo Rodriguez

Torino schlägt Genua dank eines Treffers in der 4. Minute der Nachspielzeit 1:0. Der als Innenverteidiger agierende Rodriguez bereitet in der 89. Minute mit einer massgeschneiderten Flanke eine Top-Chance vor.

Genua Schwach Silvan Hefti

Hefti wird in der 87. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt und ist an der Pleite nicht ganz unschuldig. Der 25-Jährige wird vom Torschützen zu einer Slalomstange degradiert. Schon zuvor wurde es über seine Seite gefährlich.

Hellas Verona Nicht im Kader Kevin Rüegg

Hellas Verona verliert auswärts bei Sassuolo 1:3. Kevin Rüegg ist weiter auf der Verletztenliste zu finden.

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Spiel abgesagt Djibril Sow

Für die spanische Hauptstadt Madrid war ein schweres Unwetter angekündigt, das hat auch Folgen für LaLiga: Das Spiel Atlético Madrid gegen FC Sevilla wurde abgesagt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Zu-Null-Sieg Philipp Köhn

Nach vier Runden führt Monaco die Tabelle der Ligue 1 mit 10 Punkten an. Gegen Lens feiert Köhn bereits den dritten Zu-Null-Sieg. Für die Nati wird er trotz starken Leistungen nicht aufgeboten, was zeigt, wie stark die Schweiz auf der Goalieposition aufgestellt ist.

AS Monaco Teileinsatz Denis Zakaria

Zakaria wird in der 74. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

AS Monaco Verletzt Breel Embolo

Breel Embolo hat sich im August das Kreuzband gerissen und wird noch lange ausfallen.

Lorient Solid Yvon Mvogo

Lorient verliert gegen Le Havre 0:3. Bei den Gegentoren ist Mvogo machtlos.

Toulouse Solid Vincent Sierro

Sierro spielt beim 2:2 gegen Clermont Foot im zentralen Mittelfeld durch. Ein Gegentor in der 6. Minute der Nachspielzeit kostet Toulouse den Sieg.

Nizza Teileinsatz Jordan Lotomba

Beim 2:0-Sieg gegen Strasbourg wird Lotomba in der 69. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Spielentscheidend ist Lotomba nicht.

Montpellier Startelf-Debüt Becir Omeragic

Erstmals steht Omeragic in der Startelf, schon in der zweiten Minute schiesst Lille per Freistoss das einzige Tor der Partie. Tief in der Nachspielzeit sieht Omeragic noch die Gelbe Karte.

Nantes Debüt Eray Cömert

Nach seinem Wechsel von Valencia zu Nantes steht Cömert gleich bei erster Gelegenheit in der Startelf. Gegen Marseille resultiert ein 1:1.

Nantes – Marseille 1:1 Ligue 1, 4. Spieltag, Saison 2023/24 02.09.2023

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire Bittere Pleite Xherdan Shaqiri

Gegen D.C. United wird Shaqiri erst zur Pause eingewechselt, da steht es bereits 0:3. Am Ende setzt es eine schmerzhafte 0:4-Pleite ab, Shaqiri selbst sorgt das eine oder andere Mal als Vorarbeiter für Gefahr. Stand jetzt würde Chicago die Playoffs wie bereits in der Vorsaison verpassen.

Chicago Fire Schwach Maren Haile-Selassie

Maren Haile-Selassie steht in der ersten Halbzeit auf dem Platz, macht dann Platz für Shaqiri.

St. Louis CITY Seltene Niederlage Roman Bürki

St.Louis verliert gegen Kansas City 1:2, führt die Western Conference aber weiter souverän an. Bürki zeigt in der ersten Halbzeit eine Top-Parade, bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Stark Gregory Wüthrich

Sturm Graz feiert in der 6. Runde den 5. Sieg und ist weiter ungeschlagen. Wüthrich spielt wie in den Spielen zuvor in der Innenverteidigung über die volle Distanz.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen Torschütze Steven Zuber

AEK Athen feiert gegen Volos NPS einen 3:2-Auswärtssieg. Zuber erzielt das zwischenzeitliche 2:1. In der 68. Minute wird der 32-Jährige ausgewechselt.

🇭🇷 SuperSport HNL

Dinamo Eingewechselt Josip Drmic

Drmic wird in der 72. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt, am Ende geht er als Sieger vom Platz. An den beiden Treffern auf dem Weg zum 3:2-Erfolg gegen Osijek ist er nicht direkt beteiligt.

NK Osijek Bittere Pleite Petar Pusic

Pusic wird ein paar Minuten nach Drmic eingewechselt, hat aber keinen Grund zu Jubeln. Er kommt beim Stand von 2:1 rein, geht aber als Verlierer vom Platz.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Harmlos Haris Seferovic

Im Cup feiert Al-Wasl einen 7:0-Sieg gegen Hatta Club. Seferovic, der bis zur 69. Minute als Mittelstürmer mittun darf, schafft es auf 0 Torbeteiligungen. Könnte besser laufen, aber Hauptsache die Mannschaft gewinnt.