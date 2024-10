Marcel Sabitzer (links) und Marko Arnautovic hatten am Sonntagabend in Linz gut lachen. Bild: Keystone

Österreichs Nationalteam revanchiert sich bei Norwegen eindrücklich für die knappe Niederlage im September und begeistert in Linz mit einer 5:1-Gala. Trainer Ralf Rangnick und Torschütze Marko Arnautovic sind nach dem Schlusspfiff voll des Lobes.

Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Österreich gegen Norwegen vor gut einem Monat noch mit 1:2 verliert, schlägt das Team von Ralf Rangnick am Sonntag eindrücklich zurück und besiegt Haaland und Co. vor Heimpublikum gleich mit 5:1.

Trainer Ralf Rangnick lobt sein Team nach dem Schlusspfiff in höchsten Tönen und sagt: «Drei Kopfballtore gegen die grösste Mannschaft der Welt musst du auch erst einmal schiessen.» Mehr anzeigen

5:1 gegen Norwegen um Haaland: Für Österreichs Nationalmannschaft lief es am Sonntagabend sehr gut. Trotz Überlegenheit hätte der Spielverlauf aber auch Sorgen bereiten können. Trainer Ralf Rangnick hat seine Nationalspieler für die Einstellung gelobt.

«Das Gegentor war etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt. Aber die Reaktion der Mannschaft war fantastisch. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass wir nie aufgehört haben. So stelle ich mir das vor», sagte Rangnick nach dem Erfolg in der B-Liga der Nations League, durch das Österreich die Tabellenführung in Gruppe 3 übernahm.

Marko Arnautovic traf für Rangnicks Team doppelt (8., 49./Foulelfmeter), die Bundesliga-Spieler Philipp Lienhart (58.) und Michael Gregoritsch (71.) waren ebenfalls erfolgreich. Zudem traf Stefan Posch (62.). Für die komplett enttäuschenden Norweger erzielte Alexander Sørloth (39.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Kapitän Haaland blieb bis auf einen Pfostenschuss in der Anfangsphase ohne Wirkung.

Rangnick lobt Kopfballtore

«Wir haben so gespielt, wie wir in vielen guten Spielen gespielt haben, heute war es gegen einen extrem starken Gegner besonders», sagte Rangnick. «Drei Kopfballtore gegen die grösste Mannschaft der Welt musst du auch erst einmal schiessen.»

Auch Lienhart hatte nach dem Erfolg gute Laune. «Das ist das, was uns auszeichnet, wir lassen dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Dass wir Qualität am Ball haben, haben wir auch schon oft bewiesen», sagte der Freiburger. «Wie schon beim Spiel gegen Kasachstan haben wir enorm viel Power auf dem Platz gehabt, richtig viel Energie. Wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen.»

«Das ist die beste Nationalmannschaft, die es je in Österreich gegeben hat», jubelte Doppeltorschütze Arnautovic und erklärte: «Weil wir ausserhalb und innerhalb des Platzes eine komplette Mannschaft sind.»

Videos aus dem Ressort

