Jack Grealish zelebriert seinen Führungstreffer. Keystone

England rehabilitiert sich in der Nations League für die Heimniederlage am Donnerstag gegen Griechenland. Drei Tage nach dem 1:2 in London gewinnt der EM-Finalist in Helsinki gegen Finnland 3:1.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In der Liga B der Nations League gewinnt England gegen Finnland mit 3:1.

Für den EM-Finalisten treffen Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold und Decland Rice.

Liechtenstein wartet in der Liga D mit dem 0:0 gegen Gibraltar weiterhin auf einen Sieg. Mehr anzeigen

Jack Grealish verwertete in der 18. Minute eine mustergültige Vorlage von Lille-Legionär Angel Gomes zur Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Trent Alexander-Arnold (74.) und Declan Rice (84.) auf 3:0, ehe die Finnen noch zum Ehrentreffer kamen.

Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel festigte die Mannschaft von Interimscoach Lee Carsley den 2. Platz in der Gruppe 2 der Liga B.

In der Liga D ist Liechtenstein in der Gruppe mit Gibraltar und San Marino auch nach drei Spielen ohne Sieg. Das Team von Trainer Konrad Fünfstück musste sich zuhause gegen Gibraltar mit einem 0:0 begnügen und wartet somit weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit vier Jahren. Captain Nicolas Hasler vergab in der 95. Minute einen Foulpenalty.

